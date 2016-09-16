Российская сторона готова на продление перемирия в Сирии еще на 72 часа

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МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Российская сторона готова на продление режима прекращения огня в Сирии, истекающего вечером в пятницу, еще на 72 часа. Об этом сообщил сегодня журналистам первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России Виктор Познихир.
"Мы готовы продлить еще на 72 часа режим прекращения боевых действий. Ждем от американской стороны решительных мер по воздействию на подконтрольные им вооруженные формирования в целях неукоснительного выполнения соглашения от 9 сентября. В противном случае ситуация может выйти из- под контроля", - сказал он.
По словам Познихира, отряды оппозиции в Сирии за последние сутки нарушили режим перемирия на территории этой страны 39 раз, всего с начала его действия режим тишины был нарушен 144 раза.
"К сожалению, приходится констатировать, что изменений к лучшему в соблюдении режима прекращения боевых действий не произошло. Устойчиво растет количество нарушений со стороны формирований оппозиции. Так, за сутки режим перемирия нарушался 39 раз. Всего с начала действия российско-американских договоренностей число нарушений составило 144", - сказал Познихир на брифинге в Национальном центре управления обороной РФ.
Он также заявил, что "американская сторона по-прежнему не принимает мер по соблюдению режима прекращения боевых действий подконтрольными ей отрядами оппозиции". При этом генерал отметил, что российская и сирийская стороны, в свою очередь, "в полном объеме выполнили свои обязательства".