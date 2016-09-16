Путин: присоединение Крыма к РФ - итог противоправных действий Киева, а не аннексия РФ

БИШКЕК, 16 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин уверен, что причиной присоединения Крыма к России стали действия Киева. Россия эту территорию не аннексировала, заявил он в ответ на реплику посла Украины в Киргизии на саммите СНГ.

СПЕЦПРОЕКТ Весь Крым Факты, цифры, люди, события - как живет полуостров после воссоединения с Россией

"Россия ничего не аннексировала", - заявил Путин. "Все, что произошло с Крымом, - результат противоправных действий определенных политических сил на Украине, которые довели дело до государственного переворота", - заявил глава российского государства.

Путин напомнил, что "Крым присоединился к России в результате волеизъявления людей, проживающих на этой территории".

"Эти действия находятся в полном соответствии с международным правом и Уставом Организации Объединенных Наций, с соответствующими решениями судов Организации Объединенных Наций по аналогичным вопросам, которые есть в практике международного ООН", - заявил он.

На саммите СНГ чрезвычайный и полномочный посол Украины в Киргизии Николай Дорошенко, представляющий свою страну на саммите, сделал замечание к двум пунктам повестки дня. Так, он возразил против передачи председательства в СНГ России, "учитывая, что РФ нарушила нормы международного права и аннексировала часть территории Украины".