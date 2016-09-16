Путин отверг возражения Украины по поводу председательства РФ в СНГ

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БИШКЕК, 16 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин резко отверг возражения Украины по поводу председательства РФ в СНГ и не позволил представителю Киева внести изменения в утверждаемые саммитом Содружества документы. Глава российского государства указал на то, что представитель Украины юридически не имеет такого права.

Без права голоса

Украина не ратифицировала устав СНГ, поэтому не имеет полномочий вносить изменения в организацию работы саммита Содружества, напомнил Путин представителю Киева на заседании. Такую реакцию российского лидера вызвали слова представителя Украины о том, что Россия якобы аннексировала Крым.

"Как известно, Украина, к сожалению, не подписала и не ратифицировала устав СНГ и поэтому вряд ли может претендовать на то, чтобы вносить свои предложения по поводу организации работы этой структуры", - сказал Путин.

Политика Киева в Крыму

Путин подчеркнул, что причиной присоединения Крыма к России стали преступные действия Киева.

"Россия ничего не аннексировала. Все, что произошло с Крымом, - результат противоправных действий определенных политических сил на Украине, которые довели дело до государственного переворота", - отметил глава российского государства.

"Крым присоединился к России в результате волеизъявления людей, проживающих на этой территории. Эти действия находятся в полном соответствии с международным правом и Уставом Организации Объединенных Наций, с соответствующими решениями судов Организации Объединенных Наций по аналогичным вопросам, которые есть в практике международного ООН", - заявил он.

Решения саммита

Участники заседания утвердили пакет документов, в том числе о том, что председательство в СНГ переходит к России. Именно против этого пункта возражал посол Украины в Киргизии Николай Дорошенко под предлогом того, что, по его мнению, Россия якобы нарушила нормы международного права и аннексировала Крым.

После пояснения, которое сделал Путин, о неправомерности таких замечаний со стороны украинской делегации, участники саммита утвердили все пункты повестки дня.

Следующее заседание Совета глав государств СНГ пройдет 11 октября 2017 года в Москве, сообщил Путин.