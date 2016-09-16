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Путин отверг возражения Украины по поводу председательства РФ в СНГ

Политика
16 сентября, 17:57 UTC+3 БИШКЕК 16, сентября. /ТАСС
Участники заседания утвердили пакет документов, в том числе о том, что председательство в Содружестве переходит к России
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ТАСС/Ruptly

БИШКЕК, 16 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин резко отверг возражения Украины по поводу председательства РФ в СНГ и не позволил представителю Киева внести изменения в утверждаемые саммитом Содружества документы. Глава российского государства указал на то, что представитель Украины юридически не имеет такого права.

Без права голоса

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Украина не ратифицировала устав СНГ, поэтому не имеет полномочий вносить изменения в организацию работы саммита Содружества, напомнил Путин представителю Киева на заседании. Такую реакцию российского лидера вызвали слова представителя Украины о том, что Россия якобы аннексировала Крым.

"Как известно, Украина, к сожалению, не подписала и не ратифицировала устав СНГ и поэтому вряд ли может претендовать на то, чтобы вносить свои предложения по поводу организации работы этой структуры", - сказал Путин.

Политика Киева в Крыму

Путин подчеркнул, что причиной присоединения Крыма к России стали преступные действия Киева.

"Россия ничего не аннексировала. Все, что произошло с Крымом, - результат противоправных действий определенных политических сил на Украине, которые довели дело до государственного переворота", - отметил глава российского государства.

"Крым присоединился к России в результате волеизъявления людей, проживающих на этой территории. Эти действия находятся в полном соответствии с международным правом и Уставом Организации Объединенных Наций, с соответствующими решениями судов Организации Объединенных Наций по аналогичным вопросам, которые есть в практике международного ООН", - заявил он.

Решения саммита

Участники заседания утвердили пакет документов, в том числе о том, что председательство в СНГ переходит к России. Именно против этого пункта возражал посол Украины в Киргизии Николай Дорошенко под предлогом того, что, по его мнению, Россия якобы нарушила нормы международного права и аннексировала Крым.

После пояснения, которое сделал Путин, о неправомерности таких замечаний со стороны украинской делегации, участники саммита утвердили все пункты повестки дня.

Следующее заседание Совета глав государств СНГ пройдет 11 октября 2017 года в Москве, сообщил Путин.

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