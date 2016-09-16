Захарова: Москва настаивает на публикации договоренностей по Сирии с США

БИШКЕК,16 сентября. /ТАСС/. Москва выступает за предание гласности договоренностей по Сирии, которые были достигнуты между Москвой и Вашингтоном в Женеве 9 сентября. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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"Надеемся, что США перестанут стесняться публикации того, под чем подписались, и весь мир узнает, каковы обязательства сторон согласно этому документу, что позволит давать объективные оценки исполнению договоренностей каждой из сторон", - сказала она журналистам.

Ранее в пятницу Керри заявил, что Вашингтон создаст центр по координации ударов с Россией только после того, как согласованные условия, перечисленные в договоре двух стран о гуманитарном доступе в Сирию, будут обеспечены. "В телефонном разговоре с Керри Лавров четко обозначил, что именно для того, чтобы не допускать подобных вольных, а иногда искаженных трактовок принятого документа, мы настаиваем на публикации Женевских договоренностей от 9 сентября", - отметила она, отвечая на заявление госсекретаря.

Захарова подчеркнула, что за невыполнением договоренностей по Сирии стоит нежелание США заниматься размежеванием террористов и оппозиции. "К сожалению, в очередной раз убеждаемся, что определенные силы в Вашингтоне продолжают выгораживать "Джебхат-ан-Нусру" (запрещена в РФ). Иначе объяснить неисполнение обещанного невозможно",- сказала Захарова.

"На самом деле пробуксовка его реализации вызвана только одним фактором - неспособностью США выполнить обещанное, а именно размежевать террористов-боевиков, в том числе "Джебхат-ан-Нусру", от оппозиции. Мы об этом постоянно говорим и публично, и в ходе переговоров с американцами", - сказала Захарова.

"Именно это обещали сделать высокопоставленные американские чиновники еще более полугода назад. Причем не только в ходе двусторонних контактов с Москвой, но и в рамках МГПС", - подчеркнула она.