Кадыров считает доклад Human Rights Watch надуманным и оценивает в €3-5 тыс.

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ГРОЗНЫЙ, 16 сентября. /ТАСС/. Врио главы Чечни Рамзан Кадыров назвал доклад Human Rights Watch о нарушениях прав человека в республике не заслуживающим внимания, и оценил затраты на его подготовку в €3 - 5 тыс.
Правозащитная организация 30 августа опубликовала доклад "Как по минному полю: чеченские власти против несогласных", утверждая, в частности, что действующая в Чечне власть избавляется от конкурентов.
"Эти люди не заслуживают внимания, а материалы их придуманы. Их стоимость от 3 до 5 тыс. евро", - сказал Кадыров журналистам.
По его словам, многие правозащитники потеряют свою работу, если он уйдет из политики.
"Они всегда писали против меня свои доклады за копейки. Если меня не станет, то правозащитники, называющие себя патриотами, потеряют работу: Запад и Европа просто перестанут им платить", - сказал Кадыров, отвечая на вопросы журналистов.
Пресс-конференции прошла в студии ЧГТРК "Грозный" и продлилась более 2 часов. За это время на электронный адрес поступило около трех тысяч вопросов в адрес Кадырова.