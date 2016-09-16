Минобороны: боевики в Сирии не отводят технику от дороги Кастелло

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Незаконные вооруженные формирования в Сирии не приступили к синхронному с правительственными войсками отводу техники и вооружений от дороги Кастелло, тем самым не выполнив свои обязательства в соответствии с российско-американскими договоренностями.

Об этом говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, опубликованном на сайте Минобороны РФ.

"Отряды оппозиции используют установленный режим прекращения боевых действий для восстановления боеспособности и проведения перегруппировки в провинциях Алеппо, Хама и Хомс. При этом растет количество обстрелов с их стороны", - подчеркивается в бюллетене. Отмечается, что по этим причинам в Алеппо правительственные силы были вынуждены прекратить отвод войск и вернуть их на исходные позиции.

"Российским Центром по примирению враждующих сторон было направлено письменное обращение американской стороне с информацией о невыполнении отрядами умеренной оппозиции условий соглашения", - сообщает Центр.

Провокации террористов

За сутки зафиксировано 39 нарушений режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований в провинциях Алеппо (19), Хама (5), Дамаск (6), Латакия (8), Хомс (1), отметили в Центре.

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"В провинции Алеппо террористы из минометов, реактивных систем залпового огня, противотанковых ракетных комплексов и стрелкового оружия обстреляли населенные пункты Брайдж-Эр- Рих, Эль-Хадер, кварталы Эль-Халидия, Аз-Загра, Рамуси, Дахия-эль-Асад, Эль-Машарка, 1070, цементный завод, газовый завод, училище вооружения, КПП на дороге "Кастелло", крепость Карьят-Халаб и торговый центр "Кастелло" в городе Алеппо", - подчеркивается в бюллетене.

Отмечается, что обстрелам из реактивных систем залпового огня, минометов и бронетанковой техники подверглись населенные пункты Маан, Зор-Абу-Зайд, Махарда и Скандрия в провинции Хама. Из минометов и стрелкового оружия террористы в провинции Дамаск обстреляли населенные пункты Хараста, Хауш-Эль-Хаят, Хауш-Эль-Фара и больницу Ибн- эль-Валид в городе Дамаск, в провинции Латакия - Кинсибба, Айн-Эль-Кантара, Раша, район горы Абу-Али и крепости Шиллиф, в провинции Хомс обстрелам подвергся квартал Аля- Баси.

ВВС Сирии и российские ВКС авиаудары по районам, где могут находиться отряды оппозиции, не наносят, отмечается в документе.

"Несмотря на многочисленные нарушения режима прекращения боевых действий, отсутствие прогресса в разделении американской стороной умеренной оппозиции и "Джебхат ан-Нусры" (запрещена в РФ) российская сторона заявила о готовности продлить еще на 72 часа режим прекращения боевых действий", - говорится в бюллетене.

Новые соглашения о примирении

"В течение суток подписаны соглашения о примирении с представителями четырех населенных пунктов в провинции Латакия. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 623", - отмечается в документе.

Продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с полевыми командирами вооруженных формирований в населенном пункте Муаддамиет-Эш- Ших в провинции Дамаск и отрядов вооруженной оппозиции в провинциях Хомс, Алеппо и Эль-Кунейтра. "Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, осталось без изменений - 69", - говорится в бюллетене.

Оказание гуманитарной помощи

В бюллетене сообщается, что для мирных жителей, покидающих находящиеся под контролем незаконных вооруженных формирований районы города Алеппо, продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости.