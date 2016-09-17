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Кадыров: предприниматели могут сообщить о поборах в соцсетях

Политика
17 сентября, 0:09 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 16, сентября. /ТАСС
Врио главы Чечни заверил, что "ни одно обращение не останется без внимания"
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Врио главы Чечни Рамзан Кадыров

Врио главы Чечни Рамзан Кадыров

© Пресс-служба главы Чеченской республики

ГРОЗНЫЙ, 16 сентября. /ТАСС/. Врио главы Чечни Рамзан Кадыров призвал предпринимателей региона сообщать о фактах поборов со стороны надзорных органов в соцсетях.

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"Никто не должен бояться говорить, если есть случаи поборов. Это будет действенная помощь властям. Мы больше всех заинтересованы в развитии малого и среднего бизнеса. Я открыт и доступен, в том числе во всех социальных сетях, напишите туда и ни одно обращение не останется без внимания", - сказал Кадыров во время пресс-конференции в Грозном.

По его словам, практика показывает, что многие сообщения о поборах в Чечне не соответствуют действительности.

"Мы много изучали и занимались этой темой. Зачастую такие разговоры ведут люди несостоявшиеся. Они взяли кредит и прогорели, в результате пеняют на власть; это разговоры в пользу обиженных людей или аферистов. Если есть конкретные случаи, сообщите, виновные, независимо от занимаемой должности и служебного положения, понесут наказание, не говоря о том, что работать они больше не будут", - сказал Кадыров.

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