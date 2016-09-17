Кадыров: предприниматели могут сообщить о поборах в соцсетях

ГРОЗНЫЙ, 16 сентября. /ТАСС/. Врио главы Чечни Рамзан Кадыров призвал предпринимателей региона сообщать о фактах поборов со стороны надзорных органов в соцсетях.

"Никто не должен бояться говорить, если есть случаи поборов. Это будет действенная помощь властям. Мы больше всех заинтересованы в развитии малого и среднего бизнеса. Я открыт и доступен, в том числе во всех социальных сетях, напишите туда и ни одно обращение не останется без внимания", - сказал Кадыров во время пресс-конференции в Грозном.

По его словам, практика показывает, что многие сообщения о поборах в Чечне не соответствуют действительности.

"Мы много изучали и занимались этой темой. Зачастую такие разговоры ведут люди несостоявшиеся. Они взяли кредит и прогорели, в результате пеняют на власть; это разговоры в пользу обиженных людей или аферистов. Если есть конкретные случаи, сообщите, виновные, независимо от занимаемой должности и служебного положения, понесут наказание, не говоря о том, что работать они больше не будут", - сказал Кадыров.