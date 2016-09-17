Путин обсудит с Атамбаевым сотрудничество РФ и Киргизии

БИШКЕК, 17 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин завершает свой визит в Бишкек. Утром Путин встретится с президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым и обсудит развитие торгово-экономических связей двух стран, в том числе в контексте членства Киргизии в Евразийском экономическом союзе.

В частности, как ожидается, будут обсуждены отдельные аспекты российской поддержки адаптации Киргизии к нормам Союза. В этих целях Москва выделяет Бишкеку поэтапно $200 млн.

Среди других тем, которые будут затронуты во время беседы, будут кооперация России и Киргизии в сфере энергетики, инвестиционное сотрудничество, в том числе через механизмы специально созданного российско-киргизского фонда развития с уставным капиталом $500 млн. В настоящее время при его содействии на территории Киргизии реализуются 20 проектов на общую сумму более $113 млн.

Затем Путин вместе с лидерами других стран СНГ планирует принять участие в церемонии возложения венков к мемориалу погибшим в ходе Национального освободительного движения 1916 года комплекса "Ата-Бейит" и в церемонии совместного возложения венков к памятнику воинам Великой Отечественной войны в родовом селе президента Киргизии Арашан.

Вслед за этим российский президент осмотрит физкультурно-оздоровительный комплекс, построенный на окраине Бишкека в рамках социальной программы "Газпром" - детям". ФОК площадью свыше 5 тыс. кв. м открылся в феврале 2016 года, он включает универсальный зал для мини-футбола, баскетбола, волейбола, гандбола и большого тенниса, тренажерный зал, зал бокса и единоборств и блок вспомогательных помещений. Зрительская трибуна комплекса позволяет разместить до 700 болельщиков,

В завершение визита Путин примет участие в праздничном мероприятии в связи с 60-летием Атамбаева. Как ранее рассказал журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, Путин планирует подарить Атамбаеву "несколько подарков, один - по государственной линии".

Село Арашан

Родовое село президента Киргизии Алмазбека Атамбаева Арашан расположено в предгорьях хребта Ала-Тоо, примерно в 17 км южнее столицы республики. В советские времена оно считалось одним из самых успешных и обеспеченных в Чуйской области страны. В наши дни здесь работает несколько частных хозяйств по выращиванию горной форели, садоводческих хозяйств, горнолыжных баз и ряд других предприятий.

Нынешний глава киргизского государства достаточно часто посещает место, где он вырос. В частности, в мае прошлого года он принял участие в открытии в Арашане памятника участникам Великой Отечественной войны.

"Ата-Бейит"

Мемориальный комплекс "Ата-Бейит" ("Память предков") появился на карте Киргизии в конце прошлого столетия после того, как на территории расположенного в этом месте ранее спортивно-оздоровительного комплекса "Чон-Таш" ("Большой камень") было обнаружено массовое захоронение расстрелянных НКВД в 1930-х годах известных общественных и политических деятелей Киргизской ССР. В этом списке фигурировала и фамилия отца киргизского писателя Чингиза Айтматова - Торекула Айтматова. В 2008 году здесь похоронили и самого писателя.

В 2010 году в "Ата-Бейите" были торжественно захоронены и погибшие во время свержения президента страны Курманбека Бакиева киргизские граждане, когда, по официальным данным, было убито почти 90 человек.

В конце августа этого года на территории комплекса "Ата-Бейит" был открыт памятник жертвам вспыхнувшего в 1916 году восстания местного населения против царского режима.