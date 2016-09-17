Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.09:
$ 64.99
€ 73.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Чуркин: встреча СБ ООН отменена из-за отказа США раскрыть соглашения по Сирии

Политика
17 сентября, 0:48 UTC+3
Отказ США раскрыть подробности двусторонних договоренностей с Россией по Сирии не позволяет принять резолюцию в их поддержку в Совете Безопасности ООН, отметил постоянный представитель РФ при ООН
Материал из 1 страницы
©  EPA/JASON SZENES

ООН, 17 сентября. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Встреча Совета Безопасности ООН по Сирии, планировавшаяся в пятницу, была отменена из-за отказа США раскрыть подробности двусторонних договоренностей с Россией.

СПЕЦПРОЕКТ
Сирийская рапсодия
Жизнь между миром и войной - в работах фотокорреспондентов ТАСС

Об этом заявил журналистам постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин.

По его словам, "Соединенные Штаты не готовы поделиться документом с членами Совета Безопасности и даже описать его в подробностях". "Если они не готовы даже описать его в деталях, зачем проводить встречу?", - сказал дипломат.

Отказ США раскрыть подробности двусторонних договоренностей с Россией по Сирии не позволяет принять резолюцию в их поддержку в Совете Безопасности ООН. "Это довольно странное отношение Соединенных Штатов, которое не позволяет провести брифинг, а также, я боюсь, принять эту резолюцию", - сказал дипломат. По его словам, нет смысла "просить членов Совета Безопасности поддержать то, о содержании чего они не знают".

Смотрите также

США выступают против публикации соглашения с РФ по Сирии
Захарова: Москва настаивает на публикации договоренностей по Сирии с США
Эксперт: США пошли на соглашение по Сирии, чтобы успеть решить этот вопрос

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Персоны
Чуркин, Виталий Иванович
Темы
Кризис в Сирии
В других СМИ
Реклама
Фото
8
Председатель Партии роста Борис Титов принял участие в занятии по Хатха-йоге
3
МИД РФ представил систему онлайн-связи с россиянами в случае кризисных ситуаций за рубежом
4
Фотографии ТАСС показаны на выставке "Август 1991 года. Люди на площади" в Екатеринбурге
Выборы-2016
Зачем идти на выборы, если вам 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70 и больше лет
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Хакеры опубликовали имена еще 11 спортсменов, принимавших допинг
2
Путин: присоединение Крыма к РФ - итог противоправных действий Киева, а не аннексия РФ
3
WADA подтвердило подлинность очередной части документов хакерской группы
4
Чуркин: встреча СБ ООН отменена из-за отказа США раскрыть соглашения по Сирии
5
СМИ: на обломках разбившегося в мае самолета EgyptAir найдены следы взрывчатки
6
СМИ: изъятые у Захарченко миллиарды связаны с "семейным бизнесом"
7
Кубок мира: 184 лучших хоккеиста мира сыграют в Торонто
Темы дня
Реклама