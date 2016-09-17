Чуркин: встреча СБ ООН отменена из-за отказа США раскрыть соглашения по Сирии

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ООН, 17 сентября. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Встреча Совета Безопасности ООН по Сирии, планировавшаяся в пятницу, была отменена из-за отказа США раскрыть подробности двусторонних договоренностей с Россией.
Об этом заявил журналистам постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин.
По его словам, "Соединенные Штаты не готовы поделиться документом с членами Совета Безопасности и даже описать его в подробностях". "Если они не готовы даже описать его в деталях, зачем проводить встречу?", - сказал дипломат.
Отказ США раскрыть подробности двусторонних договоренностей с Россией по Сирии не позволяет принять резолюцию в их поддержку в Совете Безопасности ООН. "Это довольно странное отношение Соединенных Штатов, которое не позволяет провести брифинг, а также, я боюсь, принять эту резолюцию", - сказал дипломат. По его словам, нет смысла "просить членов Совета Безопасности поддержать то, о содержании чего они не знают".