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Чуркин: Международная группа поддержки Сирии встретится в Нью-Йорке 20 сентября

Политика
17 сентября, 1:18 UTC+3
Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри проведут несколько встреч , сообщил постоянный представитель РФ при ООН
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ООН, 17 сентября. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. 20 сентября Международная группа поддержки Сирии (МГПС) проведет встречу на полях общеполитической дискуссии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом заявил в пятницу постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин.

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"Во вторник в 07:30 утра (14:30 мск)", - сказал дипломат, отвечая на вопрос ТАСС о времени проведения встречи. По его словам, она состоится не в штаб-квартире ООН.

Межсирийские переговоры прервались в Женеве в конце апреля, не приведя к серьезным результатам, а сроки их возобновления неоднократно сдвигались. Ранее Стаффан де Мистура заявлял, что рассчитывает вернуть Дамаск и оппозицию за стол переговоров в течение августа. В ООН выражали надежду, что возобновлению дискуссий будет способствовать хотя бы временное прекращение боевых действий в Алеппо и гуманитарная операция, провести которую пока не удалось. Боевики вооруженных группировок отказались допустить в город автоколонну из грузовиков ООН, так как в качестве маршрута была выбрана контролируемая сирийским правительством трасса Кастелло.

 Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри проведут несколько встреч в Нью-Йорке.

"Они все время будут встречаться", - сказал дипломат, отвечая на вопрос ТАСС о том, когда именно состоятся переговоры глав внешнеполитических ведомств двух стран.

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Персоны
Керри, Джон Чуркин, Виталий Иванович Лавров, Сергей Викторович
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