Чуркин надеется на принятие СБ ООН резолюции в поддержку запрета на ядерные испытания

ООН, 17 сентября. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин надеется, что Совет Безопасности всемирной организации на следующей неделе примет резолюцию с призывом к странам ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом он заявил в пятницу журналистам, комментируя ход переговоров по тексту будущей резолюции.

По его словам, в документ "были внесены некоторые хорошие изменения". "Надеюсь, эта резолюция будет принята. Для нас главный ее элемент - это призыв ко всем (странам) ратифицировать ДВЗЯИ", - сказал дипломат.

Принятый Генассамблеей ООН в 1996 году Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний подписали 183 и ратифицировали 164 государства - члена всемирной организации, в том числе Россия. Однако ДВЗЯИ до сих пор не вступил в силу из-за того, что к нему пока не присоединились восемь стран, обладающих ядерным оружием или возможностями для его создания (Египет, Израиль, Индия, Иран, Китай, КНДР, Пакистан и США). 6 сентября в Белом доме заявили, что привержены ДВЗЯИ и готовы предпринять дополнительные шаги в направлении его ратификации.

Последний проект резолюции Совета Безопасности ООН по ДВЗЯИ, копия которого имеется в распоряжении ТАСС, призывает все государства, которые не подписали или не ратифицировали договор, в первую очередь упомянутые выше восемь стран, "сделать это без промедления". Кроме того, документ указывает правительствам на необходимость сохранения моратория на ядерные испытания, так как это является "примером ответственного международного поведения", которое способствует глобальному миру и безопасности.

В случае принятия резолюции подготовительный комитет ДВЗЯИ в течение 180 дней должен будет отчитаться о положении дел с его ратификацией и вступлением в силу. В проекте документа также указывается, что даже в нынешней ситуации существующие механизмы ДВЗЯИ находятся в распоряжении международного сообщества и позволяют фиксировать возможные ядерные испытания.

ДВЗЯИ запрещает производить испытательные взрывы ядерного оружия, а также ядерные взрывы в мирных целях. Запрет распространяется на все сферы (в атмосфере, в космосе, под водой и под землей) и, таким образом, носит абсолютный и всеобъемлющий характер. Договор имеет бессрочный характер. Выход из него предусмотрен только в случае возникновения чрезвычайных обстоятельств, ставящих под угрозу высшие интересы государства-участника, и с уведомлением за шесть месяцев.