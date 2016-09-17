МИД РФ проверяет информацию о беспорядках у посольства России в Киеве

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МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. В МИД РФ не подтверждают и не опровергают информацию украинских СМИ, сообщивших о группе молодых людей, якобы забросавших в Киеве петардами здание российского посольства.
"Информация устанавливается", - сообщили ТАСС в МИД РФ.
По информации украинского интернет-портала "Страна.ua", ссылающегося на очевидцев, около 01:00 мск группа неизвестных стала запускать по зданию посольства РФ петарды и салюты. Полиции у здания диппредставительства не наблюдалось.
Ранее украинская сторона заявила о невозможности гарантировать безопасность дипломатических учреждений в связи с проведением выборов в Госдуму 18 сентября. Комментируя это, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Украина обязана это сделать согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях. Песков отметил, что голосование будет организовано в самих дипломатических учреждениях, так как там работают российские граждане и украинские власти не могут этого запретить.