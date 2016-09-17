Путин наградил президента Киргизии орденом Александра Невского

БИШКЕК, 17 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин наградил орденом Александра Невского президента Киргизии Алмазбека Атамбаева.

Вручение ордена "за большой вклад в укрепление многопланового сотрудничества между Россией и Киргизией в духе взаимного доверия и стратегического партнерства" приурочено к 60-летнему юбилею Атамбаева. Путин вручил его своему киргизскому коллеге в субботу во время двусторонней встречи в Бишкеке.

Вручая орден, Путин отметил особую роль Александра Невского в истории России. "Он выстраивал очень мудрые отношения с Востоком и с Западом, и умел это делать таким образом, чтобы это отвечало интересам нашей страны", - подчеркнул глава государства. "А Вам, как человеку, который хранит в сердце память о самых лучших страницах нашей совместной истории, этот орден - самая подходящая награда", - сказал Путин, обращаясь к Атамбаеву.

Президент РФ поздравил Атамбаева с юбилеем

"Хочу поздравить Вас с днем рождения. Мне очень приятно, что я и мои коллеги в этот день могут быть здесь, вместе с Вами. У нас государственные отношения развиваются по всем линиям - и по гражданской, и по военной. Конечно, мы работаем в непростых условиях, но, тем не менее, мы со стоящими перед нами задачами справляемся", - сказал Путин на встрече с Атамбаевым в госрезиденции "Ала-Арча" на окраине Бишкека.

Глава российского государства предложил своему коллеге "поговорить по всему комплексу наших отношений". Путин еще раз поблагодарил Атамбаева за высокий уровень проведения юбилейного саммита СНГ.

В свою очередь президент Киргизии поблагодарил Путина за визит, отметив, что всегда рад его видеть. "Потому что когда я Вас вижу, то вижу не просто соратника или стратегического партнера, но в первую очередь родного брата, у нас с Вами совсем другие отношения, я очень рад, что так получилось", - сказал Атамбаев.

Он отметил, что одним из самых главных своих достижений на посту президента он считает то, что смог "вернуть отношения с Россией нормальные". "Думаю, наши отцы не зря воевали вместе. Мы должны их дело продолжать, но без войны, желательно", - добавил он, смеясь.

Мемориал погибшим в 1916 году

Президенты России, Киргизии и Армении Владимир Путин, Алмазбек Атамбаев и Серж Саргсян, а также премьер-министр Молдавии Павел Филип в Бишкеке возложили цветы к мемориалу погибшим в ходе трагических событий 1916 года в Центральной Азии.

В 1916 году в регионе вспыхнул мятеж, вызванный указом императора Николая Второго о мобилизации местного населения на прифронтовые работы. После нападений киргизских отрядов на русских переселенцев, царские власти жестоко подавили мятеж, выдвинув в регион регулярные войска. Испугавшись репрессий, местное население бежало в Китай через высокогорные перевалы, в дороге многие погибли. По оценкам киргизских историков численность местного населения в результате сократилась на 40%.

Мемориал памяти погибших в ходе трагических событий 1916 года был торжественно открыт президентом Киргизии 2 сентября. Открывая мемориал, Атамбаев заявил, что киргизы и русские - братские народы, их связывает общее прошлое и ждет общее будущее. При этом он подчеркнул, что нужно помнить и черные страницы общей истории, но жить не старыми обидами, а будущим.