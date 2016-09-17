Захарова: США скрывают соглашения с РФ в угоду "умеренной" сирийской оппозиции

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. США, очевидно, думают не о безопасности мирных сирийцев, когда отказываются публиковать соглашения с РФ по прекращению конфликта в Сирии. Впрочем, скрывать правду, от которой зависит судьба целого народа, вполне в рамках политики Вашингтона. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в социальной сети Facebook, комментируя сообщения о том, что отказ США публиковать договоренности вызван соображениями безопасности.

"Соображения безопасности". Давайте вдумаемся в эту фразу. Чьей безопасности? Сирийской армии? Точно нет. Асада и его правительства? Тем более. Гуманитарщиков и ооновцев? Эти документы как раз и нацелены на их безопасность, а их публикация станет её гарантией. Обычных граждан Сирии, которые не встали под знамена террористических ячеек, а пытаются выжить в этом аду? Так они уже скоро 6 лет как в аду, и всё это время Вашингтон о них вообще не думал", - написала Захарова в сети Facebook.

По ее мнению, США скрывает эту информацию в интересах "умеренной" оппозиции и тех боевых группировок "которые, по мнению Вашингтона, еще нельзя назвать террористическими".

Захарова отметила, что это типичная политика Белого дома - "призывать к открытости, обвинять в нарушении свободы слова, сливать все налево и направо, преследовать за раскрытие судьбоносной правды и не публиковать соглашения, от выполнения которых во многом зависит жизнь целого народа".

В конце прошлой недели глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри согласовали в Женеве пакет из пяти документов, призванных установить режим прекращения боевых действий в продолжающейся более пяти лет войне в Сирии, заложить основу для возобновления политического процесса. Эти документы регламентируют размежевание оппозиции и террористов, разграничение зон нанесения ударов авиации России и Соединенных Штатов, процедуры реагирования на нарушения перемирия, вопросы доставки гуманитарной помощи. Договоренности вступили в силу 12 сентября.

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