Ушаков: договоренность не обнародовать соглашения РФ и США по Сирии сохраняется

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БИШКЕК, 17 сентября. /ТАСС/. Договоренность РФ и США не обнародовать соглашения по Сирии пока сохраняется российской стороной, окончательное решение будет принято после обсуждения в Совете Безопасности ООН. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Нет, так обычно не делается. Американцы просили, чтобы дополнительные вещи сохранить в закрытом варианте, пока такая договоренность сохраняется. Как будет идти обсуждение (в Совбезе ООН - прим. ТАСС), причем что участники обсуждения не будут знать детали, посмотрим", - сказал Ушаков, отвечая на вопрос, будет ли Россия разглашать договоренности с США по Сирии в одностороннем порядке, так как США выступают против этого.