Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.09:
$ 64.99
€ 73.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ушаков: договоренность не обнародовать соглашения РФ и США по Сирии сохраняется

Политика
17 сентября, 11:40 UTC+3
окончательное решение по этому вопросу будет принято после обсуждения в Совбезе ООН, сообщил помощник президента РФ
Материал из 1 страницы
Президент России Владимир Путин и помощник президента РФ Юрий Ушаков

Президент России Владимир Путин и помощник президента РФ Юрий Ушаков

© Михаил Метцель/ТАСС

БИШКЕК, 17 сентября. /ТАСС/. Договоренность РФ и США не обнародовать соглашения по Сирии пока сохраняется российской стороной, окончательное решение будет принято после обсуждения в Совете Безопасности ООН. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Нет, так обычно не делается. Американцы просили, чтобы дополнительные вещи сохранить в закрытом варианте, пока такая договоренность сохраняется. Как будет идти обсуждение (в Совбезе ООН - прим. ТАСС), причем что участники обсуждения не будут знать детали, посмотрим", - сказал Ушаков, отвечая на вопрос, будет ли Россия разглашать договоренности с США по Сирии в одностороннем порядке, так как США выступают против этого.

Смотрите также

Чуркин: встреча СБ ООН отменена из-за отказа США раскрыть соглашения по Сирии
США выступают против публикации соглашения с РФ по Сирии
Захарова: Москва настаивает на публикации договоренностей по Сирии с США
СМИ: глава МИД Франции попросил РФ и США предоставить текст перемирия в Сирии

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Персоны
Ушаков, Юрий Викторович
Темы
Кризис в Сирии
Страны
США Сирия Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
8
Председатель Партии роста Борис Титов принял участие в занятии по Хатха-йоге
3
МИД РФ представил систему онлайн-связи с россиянами в случае кризисных ситуаций за рубежом
4
Фотографии ТАСС показаны на выставке "Август 1991 года. Люди на площади" в Екатеринбурге
Выборы-2016
Зачем идти на выборы, если вам 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70 и больше лет
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Похищенные в Тульской области дети найдены живыми в Москве
2
Прощай, оружие: во Франции распродадут военную технику времен Второй мировой войны
3
СМИ: изъятые у Захарченко миллиарды связаны с "семейным бизнесом"
4
Украинские радикалы напали на посольство РФ в Киеве
5
Оппозиция выгнала спецназ США из города на севере Сирии и обстреляла его
6
Премьер Украины: правоохранители будут охранять посольство РФ 18 сентября в штатном режиме
7
Суд арестовал двух сотрудников ФСБ, подозреваемых в мошенничестве
Темы дня
Реклама