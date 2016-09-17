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Путин: тема РФ в предвыборной кампании в США используется для манипуляций

Политика
17 сентября, 12:16 UTC+3 БИШКЕК 17, сентября. /ТАСС
Президент назвал такие действия "достаточно грубой и контрпродуктивной попыткой, которая не имеет отношения к сути проблем внутри США"
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© EPA/STR

БИШКЕК, 17 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что в ходе предвыборной кампании в США создание негативного образа России используется для манипулирования общественным мнением американских избирателей. Об этом он заявил журналистам по итогам своего визита в Киргизию.

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"Что касается использования России и президента России в президентской кампании в США, то хочется надеяться, что это связано с растущим влиянием и значением России. Но я думаю, что прежде всего это связано с попытками манипуляции общественным мнением внутри страны. Мы видим попытку воссоздать образ так называемой "империи зла" и пугать обывателей этим образом", - сказал Путин.

Президент назвал такие действия "достаточно грубой и контрпродуктивной попыткой, которая не имеет отношения к сути проблем внутри США".

Он добавил, что Россия поддержит "любого человека в любой стране, который хочет выстраивать с нами добрососедские и партнерские отношения". "Мы внимательно следим за тем, что происходит в США, и с симпатией относимся к тем, кто заявляет публично о необходимости строить отношения с Россией на равноправной основе, видя в этом большой смысл и для своей страны, и для международного сообщества в целом", - добавил Путин.

Добрососедские отношения

Москва готова поддержать любого кандидата на пост президента США, который проявит стремление выстраивать добрососедские и партнерские отношения с Россией, заявил Путин журналистам, отвечая на вопрос, какого кандидата - Дональда Трампа или Хиллари Клинтон - готова поддержать Россия.

"Я по поводу поддержки уже говорил, и ничего нового сказать не могу и не хочу. Единственное, что я хотел бы сказать, что мы поддержим любого человека, в любой стране, который хочет выстраивать с нами добрососедские и партнерские отношения", - сказал Путин.

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