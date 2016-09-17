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МИД РФ: Москва потребовала от Украины расследовать нападение на посольство в Киеве

Политика
17 сентября, 14:46 UTC+3
Российское внешнеполитическое ведомство направило в МИД Украины ноту протеста в связи с действиями агрессивно настроенных экстремистских групп
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Во время нападения на посольство РФ в Киеве

Во время нападения на посольство РФ в Киеве

© AP Photo/Maksym Trebukhov

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Россия требует от Украины расследовать нападение радикалов на посольство в Киеве и обеспечить безопасность российских загранучреждений. Об этом заявили в департаменте информации и печати МИД РФ.

"МИД России направил в МИД Украины ноту протеста в связи с действиями агрессивно настроенных экстремистских групп, обстрелявших пиротехническими средствами здание посольства России на Украине в ночь с 16 на 17 (сентября), - сказали в дипведомстве. - В ноте отмечается, что сотрудники правоохранительных органов Украины, призванные обеспечивать охрану посольства, никак не реагировали на происходящее".

YouTube/YELLOW DOG

Что произошло

В ночь с пятницы на субботу около 20 радикалов напали на посольство Российской Федерации в Киеве, забросав территорию дымовыми шашками. 

"В районе часа ночи неизвестные бросили на территорию посольства дымовую шашку и обстреляли здание при помощи салютной установки. Выстрелы были направлены непосредственно на здание дипмиссии", - сообщили в посольстве РФ в Киеве, добавив, что, по счастливой случайности, возгорания не произошло.

Согласно последим данным, по факту нападения проводится проверка, однако задержанных пока нет.

История нападений на российские дипмиссии и представительства на Украине

27 августа украинские радикалы напали на представительство Россотрудничества, забросав здание дымовыми шашками. На место происшествия прибыли представители полиции, однако правонарушители не были задержаны.

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10 июня группа украинских радикалов сорвала прием по случаю Дня России в генеральном консульстве РФ в Одессе, заблокировав вход в здание и забросав его яйцами.

В марте в нескольких городах Украины возле российских диппредставительств прошли целая серия акций, связанных с делом бывшей украинской военнослужащей Надежды Савченко. 

6 марта неизвестные в камуфляже и балаклавах повредили бейсбольными битами автомобили с российскими дипномерами, а также забросали файерами и дымовыми шашками территорию представительства РФ в Киеве.

Позже, в ночь на 9 марта, неизвестные также пытались поджечь здание посольства России, забросав здание несколькими коктейлями Молотова. Возгорания чудом удалось избежать, отметил пресс-секретарь посольства РФ в Киеве Олег Гришин.

Антироссийские акции тогда также прошли около зданий генконсульств РФ в Одессе и Львове, а 23 марта Генконсульство РФ в Одессе вновь подверглось атаке украинских экстремистов.

МИД РФ направил тогда ноту протеста в МИД Украины, однако она осталась без комментариев.

Украина: хроника евразийского раскола. Спецпроект ТАСС

Как испортились отношения России и Украины?
  • 21 ноября 2013 г., за неделю до ожидавшегося на саммите "Восточного партнерства" в Вильнюсе подписания соглашения об ассоциации Украины с ЕС, украинское правительство выступило с заявлением о "приостановлении процесса подготовки" к заключению соглашения с Евросоюзом. На этот шаг правительство Николая Азарова пошло, как говорится в документе, с целью более детального изучения тех мероприятий, которые необходимо осуществить "для восстановления потерянных объемов производства и направлений торгово-экономических отношений с Российской Федерацией и другими государствами - членами СНГ, формирования независимого уровня внутреннего рынка, который обеспечивал бы паритетные отношения между Украиной и государствами ЕС".
  • В ответ при поддержке оппозиции в центре Киева вспыхнули массовые беспорядки, получившие название "евромайдан" и страна вступила в полосу глубокого политического и экономического кризиса.
  • В ходе почти трехмесячного жесткого противостояния в период до конца февраля 2014 г. погибли более ста человек, правительство Николая Азарова ушло в отставку, тогдашний президент Виктор Янукович покинул территорию страны, а власть взяли оппозиционные фракции в Верховной раде, несмотря на то, что лидеры оппозиции 21 февраля подписали с Януковичем соглашение о путях урегулирования кризиса.
  • После событий "евромайдана" и госпереворота в феврале 2014 г. новая власть на Украине заняла резкую антироссийскую позицию.

Полный текст - в материале ТАСС

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