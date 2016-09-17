МИД РФ: Москва потребовала от Украины расследовать нападение на посольство в Киеве

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МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Россия требует от Украины расследовать нападение радикалов на посольство в Киеве и обеспечить безопасность российских загранучреждений. Об этом заявили в департаменте информации и печати МИД РФ.
"МИД России направил в МИД Украины ноту протеста в связи с действиями агрессивно настроенных экстремистских групп, обстрелявших пиротехническими средствами здание посольства России на Украине в ночь с 16 на 17 (сентября), - сказали в дипведомстве. - В ноте отмечается, что сотрудники правоохранительных органов Украины, призванные обеспечивать охрану посольства, никак не реагировали на происходящее".
В ночь с пятницы на субботу около 20 радикалов напали на посольство Российской Федерации в Киеве, забросав территорию дымовыми шашками.
"В районе часа ночи неизвестные бросили на территорию посольства дымовую шашку и обстреляли здание при помощи салютной установки. Выстрелы были направлены непосредственно на здание дипмиссии", - сообщили в посольстве РФ в Киеве, добавив, что, по счастливой случайности, возгорания не произошло.
Согласно последим данным, по факту нападения проводится проверка, однако задержанных пока нет.
27 августа украинские радикалы напали на представительство Россотрудничества, забросав здание дымовыми шашками. На место происшествия прибыли представители полиции, однако правонарушители не были задержаны.
10 июня группа украинских радикалов сорвала прием по случаю Дня России в генеральном консульстве РФ в Одессе, заблокировав вход в здание и забросав его яйцами.
В марте в нескольких городах Украины возле российских диппредставительств прошли целая серия акций, связанных с делом бывшей украинской военнослужащей Надежды Савченко.
6 марта неизвестные в камуфляже и балаклавах повредили бейсбольными битами автомобили с российскими дипномерами, а также забросали файерами и дымовыми шашками территорию представительства РФ в Киеве.
Позже, в ночь на 9 марта, неизвестные также пытались поджечь здание посольства России, забросав здание несколькими коктейлями Молотова. Возгорания чудом удалось избежать, отметил пресс-секретарь посольства РФ в Киеве Олег Гришин.
Антироссийские акции тогда также прошли около зданий генконсульств РФ в Одессе и Львове, а 23 марта Генконсульство РФ в Одессе вновь подверглось атаке украинских экстремистов.
МИД РФ направил тогда ноту протеста в МИД Украины, однако она осталась без комментариев.
Украина: хроника евразийского раскола. Спецпроект ТАСС