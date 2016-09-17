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Генштаб РФ: США не выполнили ни одного из обязательств по Сирии

Политика
17 сентября, 15:33 UTC+3 МОСКВА 17, сентября. /ТАСС
Если это продолжится, то вся ответственность за срыв перемирия будет лежать на Вашингтоне, сообщил первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Виктор Познихир
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© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. США, в отличие от России, по-прежнему не выполняют свою часть российско-американских договоренностей по Сирии. Если это продолжится, то вся ответственность за срыв перемирия в Сирии будет лежать на Вашингтоне, сообщил первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России Виктор Познихир.

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"По итогам пятого дня перемирия констатируем, что только российская и сирийская стороны полностью выполняют взятые на себя обязательства. В инициативном порядке Россия продлевала режим прекращения боевых действий на 48 часов, а вчера он был продлен еще на 72 часа", - сказал Познихир на брифинге в Национальном центре управления обороной РФ.

Он добавил, что "Соединенные Штаты и подконтрольные им так называемые умеренные группировки не выполнили ни одно из обязательств, взятых на себя в рамках женевских договоренностей".

"Хочу напомнить, что главным приоритетом российско- американских соглашений от 9 сентября является разделение территорий, находящихся под контролем ИГИЛ, "Джебхат ан-Нусры" (запрещенные в РФ организации - прим. ТАСС) и умеренной оппозиции, а также разделение групп умеренной оппозиции и "Джебхат ан-Нусры". Без реализации данного положения невозможно обеспечить режим прекращения боевых действий в Сирии. Без этого разделения у правительственных войск "связаны руки". Они не могут бороться с террористами, не понимая, кто из них является участником режима прекращения боевых действий, а кто нет", - заявил генерал.

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По его словам, неоднократные обращения к американской стороне остаются без ответа, в результате чего "возникают сомнения в способности США оказывать влияние на подконтрольные им отряды умеренной оппозиции и готовности в дальнейшем обеспечивать выполнение женевских соглашений".

"Российская Федерация прилагает все возможные усилия для того чтобы удерживать правительственные войска от ответного применения военной силы. Если американская сторона не примет должных мер по выполнению своих обязательств в рамках соглашения от 9 сентября, то вся ответственность за срыв режима прекращения боевых действий на территории Сирии будет лежать на США", - резюмировал начальник ГОУ Генштаба.

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