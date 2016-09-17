Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.09:
$ 64.99
€ 73.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Памфилова ознакомилась с работой единого информцентра "Выборы 2016" в Подмосковье

Политика
17 сентября, 15:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, сентября. /ТАСС
Глава ЦИК высоко оценила создание открытой площадки для контроля за ходом голосования в регионе
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова ознакомилась в субботу с работой единого информационного центра Московской области "Выборы 2016" в Одинцовском районе, организованного областным избиркомом при поддержке подмосковного правительства. Как сообщает РИАМО, глава ЦИК высоко оценила создание открытой площадки для контроля за ходом голосования в регионе.

"Очень важно сейчас посмотреть, насколько готовы Москва и Московская область к тому, чтобы обеспечить полную прозрачность процесса голосования. Я считаю, это очень здорово, что Московская область смогла сейчас организовать это, а также организовать абсолютно открытый доступ сюда для всех, кто проявляет желание контролировать и следить за процессом голосования", - сказала Памфилова.

Она выразила надежду на то, что все 14 партий, которые участвуют в выборах, смогут максимально обеспечить себя наблюдателями в Единый день голосования. "Мы беспощадно будем отменять там, где обнаружим злоупотребление", - подчеркнула председатель ЦИК РФ.

Смотрите также
Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова
Памфилова гарантирует, что выборы в Госдуму пройдут максимально прозрачно

В свою очередь, отвечая на вопросы журналистов, председатель избиркома Московской области Ирина Коновалова отметила, что 18 сентября в инфоцентре в Одинцове смогут присутствовать аккредитованные средства массовой информации, наблюдатели, представители партий, кандидаты, мониторинговые группы, а также уполномоченный по правам человека и члены Общественной палаты. "Это все те люди, которые смогут проконтролировать процесс единого дня голосования", - добавила Коновалова.

Единый информационный центр Московской области "Выборы 2016" размещается в здании волейбольного центра в Одинцово и занимает помещение площадью около 300 квадратных метров. Здесь обеспечены условия для работы приглашенных наблюдателей и членов избиркома Московской области, а также оборудован пресс-центр для журналистов и видеостена высокой четкости, на которую будет выводиться трансляция с 7 тысяч видеокамер, установленных на более чем 3,5 тысячах избирательных участках Подмосковья. После выборов видеокамеры планируется использовать в рамках проекта "Безопасный город", в настоящее время рассматривается возможность их установки в школах. В Единый день голосования 18 сентября информационный центр будет работать с 08:00 до 24:00 мск.

Выборы в Госдуму впервые с 2003 года пройдут по смешанной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, 225 - по одномандатным округам. За места в нижней палате российского парламента борются 14 партий. Это (в порядке перечисления в избирательном бюллетене) "Родина", "Коммунисты России", Российская партия пенсионеров за справедливость, "Единой России", "Зеленые", "Гражданская платформа", ЛДПР, "Парнас", Партия роста, "Гражданская сила", "Яблоко", КПРФ, "Патриоты России", "Справедливая Россия".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Персоны
Памфилова, Элла Александровна
Темы
Выборы депутатов Госдумы
В других СМИ
Реклама
Фото
8
Председатель Партии роста Борис Титов принял участие в занятии по Хатха-йоге
3
МИД РФ представил систему онлайн-связи с россиянами в случае кризисных ситуаций за рубежом
4
Фотографии ТАСС показаны на выставке "Август 1991 года. Люди на площади" в Екатеринбурге
Выборы-2016
Зачем идти на выборы, если вам 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70 и больше лет
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Украинские радикалы напали на посольство РФ в Киеве
2
Путин: США хотят сохранить боевой потенциал оппозиционных сил в Сирии
3
СМИ: изъятые у Захарченко миллиарды связаны с "семейным бизнесом"
4
Источник: средства Резервного фонда могут закончиться уже в 2016 году
5
Экс-глава ФСБ: в свете кампании против РФ не удивлюсь идее пересмотра Куликовской битвы
6
Похищенные в Тульской области дети найдены живыми в Москве
7
Генштаб РФ: США не выполнили ни одного из обязательств по Сирии
Темы дня
Реклама