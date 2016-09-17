Памфилова ознакомилась с работой единого информцентра "Выборы 2016" в Подмосковье

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова ознакомилась в субботу с работой единого информационного центра Московской области "Выборы 2016" в Одинцовском районе, организованного областным избиркомом при поддержке подмосковного правительства. Как сообщает РИАМО, глава ЦИК высоко оценила создание открытой площадки для контроля за ходом голосования в регионе.

"Очень важно сейчас посмотреть, насколько готовы Москва и Московская область к тому, чтобы обеспечить полную прозрачность процесса голосования. Я считаю, это очень здорово, что Московская область смогла сейчас организовать это, а также организовать абсолютно открытый доступ сюда для всех, кто проявляет желание контролировать и следить за процессом голосования", - сказала Памфилова.

Она выразила надежду на то, что все 14 партий, которые участвуют в выборах, смогут максимально обеспечить себя наблюдателями в Единый день голосования. "Мы беспощадно будем отменять там, где обнаружим злоупотребление", - подчеркнула председатель ЦИК РФ.

В свою очередь, отвечая на вопросы журналистов, председатель избиркома Московской области Ирина Коновалова отметила, что 18 сентября в инфоцентре в Одинцове смогут присутствовать аккредитованные средства массовой информации, наблюдатели, представители партий, кандидаты, мониторинговые группы, а также уполномоченный по правам человека и члены Общественной палаты. "Это все те люди, которые смогут проконтролировать процесс единого дня голосования", - добавила Коновалова.

Единый информационный центр Московской области "Выборы 2016" размещается в здании волейбольного центра в Одинцово и занимает помещение площадью около 300 квадратных метров. Здесь обеспечены условия для работы приглашенных наблюдателей и членов избиркома Московской области, а также оборудован пресс-центр для журналистов и видеостена высокой четкости, на которую будет выводиться трансляция с 7 тысяч видеокамер, установленных на более чем 3,5 тысячах избирательных участках Подмосковья. После выборов видеокамеры планируется использовать в рамках проекта "Безопасный город", в настоящее время рассматривается возможность их установки в школах. В Единый день голосования 18 сентября информационный центр будет работать с 08:00 до 24:00 мск.

Выборы в Госдуму впервые с 2003 года пройдут по смешанной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, 225 - по одномандатным округам. За места в нижней палате российского парламента борются 14 партий. Это (в порядке перечисления в избирательном бюллетене) "Родина", "Коммунисты России", Российская партия пенсионеров за справедливость, "Единой России", "Зеленые", "Гражданская платформа", ЛДПР, "Парнас", Партия роста, "Гражданская сила", "Яблоко", КПРФ, "Патриоты России", "Справедливая Россия".

История выборов в Госдуму. Инфографика ТАСС

Выборы в Госдуму: рассказываем за 90 секунд