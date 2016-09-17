Антиигиловская коалиция нанесла удары по сирийским войскам

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Самолеты антиигиловской коалиции нанесли удара по подразделениям сирийских правительственных войск, погибли 62 сирийских военнослужащих и около 100 человек ранены. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Сегодня в период с 17:00 по 17:50 мск в районе аэродрома города Дейр-эз-Зор (Сирия) самолетами международной антиигиловской коалиции (два F-16 и два A10) нанесено четыре удара по подразделениям сирийских правительственных войск, находящихся в окружении террористических группировок "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Самолеты коалиции вошли в воздушное пространство Сирийской Арабской Республики со стороны иракской границы", - отметил Конашенков.

По информации, полученной от сирийского командования в городе Дейр-эз-Зор, в результате удара погибли 62 сирийских военнослужащих и около 100 человек ранены.

"Сразу после нанесения воздушного удара самолетами коалиции боевики ИГ перешли в наступление", - сообщил официальный представитель МО РФ.

"В настоящее время в районе аэродрома, куда на протяжении длительного времени сбрасывалась на парашютах гуманитарная помощь местным жителям, идут ожесточенные бои с террористами", - подчеркнул Конашенков.

Если данный воздушный удар вызван ошибочными координатами цели, то это прямое следствие упрямого нежелания американской стороны координировать с Россией свои действия против террористических группировок на территории Сирии Игорь Конашенков официальный представитель Минобороны России