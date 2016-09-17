МИД РФ: Москва инициирует срочный созыв СБ ООН по ударам США

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МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Москва инициирует срочный созыв СБ ООН по ударам США по сирийским войскам. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 24".
"Мы требуем от Вашингтона полных и детальных объяснений - это целенаправленная поддержка ИГ, или очередная ошибка, - подчеркнула она.- У постоянного представителя РФ при ООН есть поручение о срочном созыва СБ ООН по данному вопросу. Эти объяснения должны быть даны в СБ ООН".
Совет Безопасности ООН может в ближайшие часы провести экстренную встречу по Сирии после того, как возглавляемая США коалиция нанесла удар по позициям сирийской армии в районе города Дейр-эз-Зор.
"Встреча может состояться в 17:00 (по местному времени, 02:00 мск воскресенья)", - сказал собеседник агентства. Совещание пока не включено в программу работы Совбеза.
Радикальная группировка "Джебхат ан-Нусра". Досье
"Исламское государство" (ИГ) - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии.
Создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований. "Костяк" группировки формируют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирии.
ИГ признана террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года).