МИД РФ: Москва инициирует срочный созыв СБ ООН по ударам США

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Москва инициирует срочный созыв СБ ООН по ударам США по сирийским войскам. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 24".

"Мы требуем от Вашингтона полных и детальных объяснений - это целенаправленная поддержка ИГ, или очередная ошибка, - подчеркнула она.- У постоянного представителя РФ при ООН есть поручение о срочном созыва СБ ООН по данному вопросу. Эти объяснения должны быть даны в СБ ООН".

Совет Безопасности ООН может в ближайшие часы провести экстренную встречу по Сирии после того, как возглавляемая США коалиция нанесла удар по позициям сирийской армии в районе города Дейр-эз-Зор.

"Встреча может состояться в 17:00 (по местному времени, 02:00 мск воскресенья)", - сказал собеседник агентства. Совещание пока не включено в программу работы Совбеза.

О ГРУППИРОВКАХ "ДЖЕБХАТ АН-НУСРА" И "ИСЛАМСКОЕ ГОСУДАРСТВО" Радикальная исламистская группировка "Джебхат ан-Нусра" ("Фронт победы"), связанная с террористической сетью "Аль-Каида", была создана в 2011 г. на территории Сирии. Своими основными целями "Джебхат ан-Нусра" назвала свержение режима Башара Асада с последующим созданием исламского эмирата на территории Сирии. 29 декабря Верховный суд признал "Джебхат ан-Нусра" террористической организацией и запретил ее деятельность в РФ. Радикальная группировка "Джебхат ан-Нусра". Досье "Исламское государство" (ИГ) - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии. Создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований. "Костяк" группировки формируют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирии. ИГ признана террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года). Террористическая организация "Исламское государство". Досье