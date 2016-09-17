Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.09:
$ 64.99
€ 73.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МИД РФ: Москва инициирует срочный созыв СБ ООН по ударам США

Политика
17 сентября, 23:21 UTC+3
Встреча СБ ООН по Сирии, по данным источника, может состояться в 02:00 мск
Материал из 1 страницы
© EPA/JASON SZENES

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Москва инициирует срочный созыв СБ ООН по ударам США по сирийским войскам. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 24".

Смотрите также
Антиигиловская коалиция нанесла удары по сирийским войскам

"Мы требуем от Вашингтона полных и детальных объяснений - это целенаправленная поддержка ИГ, или очередная ошибка, - подчеркнула она.- У постоянного представителя РФ при ООН есть поручение о срочном созыва СБ ООН по данному вопросу. Эти объяснения должны быть даны в СБ ООН". 

 Совет Безопасности ООН может в ближайшие часы провести экстренную встречу по Сирии после того, как возглавляемая США коалиция нанесла удар по позициям сирийской армии в районе города Дейр-эз-Зор.

"Встреча может состояться в 17:00 (по местному времени, 02:00 мск воскресенья)", - сказал собеседник агентства. Совещание пока не включено в программу работы Совбеза.

О ГРУППИРОВКАХ "ДЖЕБХАТ АН-НУСРА" И "ИСЛАМСКОЕ ГОСУДАРСТВО"
Радикальная исламистская группировка "Джебхат ан-Нусра" ("Фронт победы"), связанная с террористической сетью "Аль-Каида", была создана в 2011 г. на территории Сирии. Своими основными целями "Джебхат ан-Нусра" назвала свержение режима Башара Асада с последующим созданием исламского эмирата на территории Сирии. 29 декабря Верховный суд признал "Джебхат ан-Нусра" террористической организацией и запретил ее деятельность в РФ.

Радикальная группировка "Джебхат ан-Нусра". Досье

"Исламское государство" (ИГ) - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии.

Создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований. "Костяк" группировки формируют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирии.

ИГ признана террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года).

Террористическая организация "Исламское государство". Досье

Смотрите также

ВС Сирии: налет ВВС США на Дейр-эз-Зор является открытой агрессией
Режим перемирия в Сирии за сутки нарушался 55 раз
Лавров вновь настоятельно предложил Керри опубликовать соглашение по Сирии
Генштаб РФ: США не выполнили ни одного из обязательств по Сирии

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Кризис в Сирии
Страны
Сирия
В других СМИ
Реклама
Фото
8
Председатель Партии роста Борис Титов принял участие в занятии по Хатха-йоге
3
МИД РФ представил систему онлайн-связи с россиянами в случае кризисных ситуаций за рубежом
4
Фотографии ТАСС показаны на выставке "Август 1991 года. Люди на площади" в Екатеринбурге
Выборы-2016
Зачем идти на выборы, если вам 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70 и больше лет
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ВС Сирии: налет ВВС США на Дейр-эз-Зор является открытой агрессией
2
В Бельгии ребенка впервые подвергли эвтаназии
3
Антиигиловская коалиция нанесла удары по сирийским войскам
4
Пентагон: удар коалиции по сирийским войскам был нанесен непреднамеренно
5
Назван предварительный состав сборной Европы на Кубок мира по хоккею
6
Генштаб РФ: США не выполнили ни одного из обязательств по Сирии
7
В Ростове-на-Дону в ДТП с участием маршрутки погиб один человек погиб
Темы дня
Реклама