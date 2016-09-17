Минобороны: ВКС РФ не применялись во время удара антиигиловской коалиции

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Воздушно- космические силы (ВКС) России не применялись во время инцидента с атакой ВВС США на вооруженные силы Сирии, заявил журналистам начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Рудской.

"Хочу подчеркнуть, что в данном районе в данное время ВКС РФ не применялись", - сказал он.

Он также добавил, что ВКС России продолжат наносить удары по боевикам ИГ в районе Дейр-эз-Зор и оказывают поддержку правительственным войскам.

"Полагаем, что данный инцидент с большими человеческими жертвами стал возможным ввиду незнания обстановки американской стороной и нежеланием американской стороны координировать с Россией свои действия по противодействию террористическим группировкам на территории Сирии", - отметил генерал.

По его словам, Минобороны, ждет разъяснения сложившейся ситуации от коалиционной группировки, возглавляемой США.