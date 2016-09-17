Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.09:
$ 64.99
€ 73.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минобороны: ВКС РФ не применялись во время удара антиигиловской коалиции

Политика
17 сентября, 23:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, сентября. /ТАСС
Минобороны, ждет разъяснения сложившейся ситуации от коалиционной группировки, возглавляемой США
Материал из 1 страницы
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Воздушно- космические силы (ВКС) России не применялись во время инцидента с атакой ВВС США на вооруженные силы Сирии, заявил журналистам начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Рудской.

Смотрите также
Антиигиловская коалиция нанесла удары по сирийским войскам

"Хочу подчеркнуть, что в данном районе в данное время ВКС РФ не применялись", - сказал он.

Он также добавил, что ВКС России продолжат наносить удары по боевикам ИГ в районе Дейр-эз-Зор и оказывают поддержку правительственным войскам.

"Полагаем, что данный инцидент с большими человеческими жертвами стал возможным ввиду незнания обстановки американской стороной и нежеланием американской стороны координировать с Россией свои действия по противодействию террористическим группировкам на территории Сирии", - отметил генерал.

По его словам, Минобороны, ждет разъяснения сложившейся ситуации от коалиционной группировки, возглавляемой США.

Смотрите также

США пока не комментируют сообщения об ударе коалиции по сирийским войскам
Рябков: США должны оказать реальное влияние на стороны, не готовые к переговорам по Сирии
Генштаб РФ: США не выполнили ни одного из обязательств по Сирии
Путин: США хотят сохранить боевой потенциал оппозиционных сил в Сирии

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Кризис в Сирии
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
8
Председатель Партии роста Борис Титов принял участие в занятии по Хатха-йоге
3
МИД РФ представил систему онлайн-связи с россиянами в случае кризисных ситуаций за рубежом
4
Фотографии ТАСС показаны на выставке "Август 1991 года. Люди на площади" в Екатеринбурге
Выборы-2016
Зачем идти на выборы, если вам 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70 и больше лет
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ВС Сирии: налет ВВС США на Дейр-эз-Зор является открытой агрессией
2
В Бельгии ребенка впервые подвергли эвтаназии
3
Антиигиловская коалиция нанесла удары по сирийским войскам
4
Пентагон: удар коалиции по сирийским войскам был нанесен непреднамеренно
5
Назван предварительный состав сборной Европы на Кубок мира по хоккею
6
Генштаб РФ: США не выполнили ни одного из обязательств по Сирии
7
В Ростове-на-Дону в ДТП с участием маршрутки погиб один человек погиб
Темы дня
Реклама