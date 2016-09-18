Клинцевич: авиаудары США по сирийским войсками способствуют усилению террористов

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Авиаудары по сирийским войскам, нанесенные американской авиацией, способствуют взращиванию терроризма в Сирии и могут создать угрозу безопасности самих США. Об этом заявил журналистам первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

"США, уверовав в свое вселенское могущество, уже даже не в состоянии подумать о собственной безопасности", - считает он. По мнению сенатора, "удар по Сирии - это очевидное взращивание ИГ ("Исламское государство", террористическая организация, запрещена в РФ)".

Клинцевич напомнил, что всего несколько дней назад мир отметил "печальный юбилей чудовищных терактов сентября 2001 года в США". "Американцы, пытаясь подставить Россию, сами того не понимая, опять вызывают огонь на себя. Но в данном случае жаловаться уже будет не на кого", - подчеркнул он.

По мнению сенатора, авиаудары по сирийским войскам также "могут поставить под сомнение все договоренности России и США по Сирии". Впрочем, отметил он, "для американцев интересы партнеров, будь то не только России, но и их союзников по Евросоюзу, разменная монета".

17 сентября командование сирийской армии сообщило о том, что в городе Дейр-эз-Зор в результате авиаудара погибли 62 сирийских военнослужащих и около 100 человек получили ранения. По информации официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова, в районе аэродрома города Дейр-эз-Зор самолеты международной "антиигиловской коалиции" нанесли четыре удара по подразделениям сирийских правительственных войск, находящимся в окружении террористов ИГ.