Чуркин и Пауэр не стали слушать выступления друг друга на встрече СБ ООН

ООН, 18 сентября. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Постоянный представитель США при ООН Саманта Пауэр повела себя возмутительно, отказавшись слушать выступление делегации РФ на встрече Совета Безопасности по Сирии и вместо этого начав критиковать Россию перед журналистами. Об этом заявил постпред РФ Виталий Чуркин. По его словам, он также вышел из зала совещаний, когда туда вернулась американский дипломат.

"То, что я увидел сегодня, меня очень настораживает, поскольку моя американская коллега Саманта Пауэр повела себя по меньшей мере странно. Когда собрались консультации, я стал делиться своими озабоченностями. Как выяснилось, она вышла к прессе и, не слушая меня, начала критиковать и ругать во всем Россию, даже критиковать нас за то, что мы созвали это заседание", - сказал Чуркин.

По его словам, Пауэр заявила, что "ей неинтересно было слушать, что я буду говорить, что это трюк и так далее". "То есть совершенно и беспрецедентно вызывающая позиция. Но в этих условиях и мне стало неинтересно слушать, как она будет обвинять нас во всех смертных грехах. Я в свою очередь тоже ушел", - сообщил Чуркин, добавив, что в отсутствие постпреда США ее заместитель доложил членам Совбеза, что американская сторона разбирается с инцидентом, произошедшим в районе города Дейр-эз-Зор.

СБ ООН по запросу России провел экстренную встречу в связи с ударом по сирийским войскам, нанесенным коалицией во главе США. Как заявил постпред РФ, своими действиями Вашингтон нарушил режим прекращения огня, действующий в Сирии с февраля, а также обязательства, данные Дамаску, когда американцы начали военную кампанию в арабской стране.