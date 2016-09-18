Чуркин раскрыл детали сделки по Сирии, которые отказались обнародовать США

ООН, 18 сентября. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин зачитал в субботу журналистам выдержки из документов по Сирии, которые согласовали министр иностранных дел Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри. Ранее Вашингтон отказался публиковать достигнутые договоренности, что поставило под угрозу принятие резолюции Совета Безопасности ООН в поддержку российско-американской сделки.

"По причинам, которые мы не можем целиком понять, США не согласились поделиться с вами или даже с членами Совета Безопасности текстами этих документов. Но я зачитаю выдержки из двух этих документов, чтобы вы просто понимали, в чем дело", - сказал дипломат, покинув экстренную встречу СБ ООН, созванную Россией после ударов коалиции во главе с США по сирийским войскам в районе города Дейр-эз-Зор.

Совместная борьба с терроризмом

"Российская Федерация и США собираются предпринять совместные усилия по стабилизации ситуации в Сирии, которые включают особые меры в районе Алеппо.

Разграничение территорий, контролируемых "Исламским государством" (ИГ, запрещено в РФ), "Джебхат ан-Нусрой" (запрещенные в РФ террористические группировки) и умеренными вооруженными оппозиционными силами, остается ключевым приоритетом, так же как размежевание умеренных оппозиционных формирований и "Нусры", - зачитал Чуркин выдержку из вступительной части документа, принятого в ночь на 10 сентября по итогам многочасовых переговоров Лаврова и Керри в Женеве.

Далее постпред РФ ознакомил журналистов с другим документом, согласованным в июле и касающимся деятельности совместной группы по претворению в жизнь договоренностей, цель которой - "обеспечить расширенное сотрудничество между Соединенными Штатами и Российской Федерацией". "Участники (соглашения) - Соединенные Штаты и Российская Федерация - будут работать вместе в рамках совместной группы по имплементации, чтобы победить "Джебхат ан-Нусру" и ДАИШ (арабское название ИГ), в контексте укрепления режима прекращения огня и поддержки политического переходного процесса, изложенного в резолюции Совета Безопасности ООН 2254", - продолжил он.

США не дождались совместных ударов

Как разъяснил дипломат, достигнутые договоренности предполагали, что совместная группа по их осуществлению начнет работу 19 сентября. "Так что если США хотели нанести эффективный удар по "Джебхат ан-Нусре" в Дейр-эз-Зоре или еще где-либо, они могли подождать еще два дня и скоординировать (свои действия) с нашими военными, а также убедиться в том, что они атакуют тех, кого нужно. Вместо этого они решили провести эту безрассудную операцию", - сказал он.

Сделка под вопросом

Чуркин не согласился с тем, что на российско- американских договоренностях можно поставить крест.

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"Нет, - ответил он на вопрос о том, можно ли считать сделку "мертвой". - Вы знаете, как я сказал, тут стоит очень большой знак вопроса. Мне будет очень интересно посмотреть, как будет реагировать Вашингтон".

По словам дипломата, если американские власти последуют примеру своего постпреда Саманты Пауэр, которая покинула зал СБ в момент выступления российской делегации и ушла критиковать Россию перед журналистами, то это чревато "серьезными проблемами". "Но я надеюсь, что они найдут способ убедить нас и всех остальных, что серьезно настроены на политическое урегулирование конфликта в Сирии, серьезно настроены на борьбу с террористами", - добавил Чуркин.