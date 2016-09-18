Захарова пригласила Пауэр посетить Сирию, чтобы узнать значение слова "стыд"

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МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ посоветовала постпреду США при ООН Саманте Пауэр посетить Сирию, "чтобы узнать значение слова стыд".
Об этом она написала на своей странице в Facebook, комментируя слова Пауэр о том, что за предположение о сотрудничестве Вашингтона с "Исламским государством" (ИГ - запрещенная в РФ террористическая группировка), которое ранее высказала Захарова, той должно быть стыдно.
"Дорогая Саманта Пауэр, чтобы узнать значение слова "стыд", советую Вам съездить в Сирию и пообщаться там с людьми, - написала Захарова. - Не с нусравцами, не с умеренной оппозицией, о доставке гуманитарной помощи которым так беспокоится Вашингтон, не с проживающими на западе борцами за светлое будущее этой страны, а с людьми, которые там живут, несмотря на то, что уже почти шесть лет над их страной ставится кровавый эксперимент при активном участии Вашингтона".
Захарова добавила, что сама общается с сирийцами постоянно, в том числе, с представителями оппозиции из сирийских городов, детьми-сиротами, которые приезжают в Россию на отдых и реабилитацию, журналистами. Чтобы Пауэр тоже смогла приобрести такой опыт, Захарова позвала ее в Сирию.
"А поехали вместе?, - предложила она. - Беру на себя все издержки. Понимаю, это не экскурсия по ооновским коридорам для униженных и оскорбленных. Прогулка будет поинтереснее. Соглашайтесь. И не бойтесь. Со мной Вас никто не тронет. Ну если только Ваши же опять "по ошибке" куда- нибудь попадут. Вам будет потом что вспомнить. И заодно узнаете, что такое "стыд".
Критически Захарова отнеслась и к заявлению Пауэр о том, что США не могут поддерживать "Исламское государство", боевики которого отрезают головы американцам.
"На Ваши слова о том, что США не могут поддерживать тех, кто отрубает головы американцам, отправляю Вам фотографию из Википедии "Президент США Рональд Рейган встречается с делегацией афганских моджахедов в Белом доме в 1983 году", - добавила Захарова, прикрепив к посту в Facebook соответствующую фотографию.
17 сентября американские ВВС нанесли авиаудар по сирийской армии в районе города Дейр-эз-Зор, приведший к значительным жертвам. Захарова в связи с этим отметила, что подобные действия подталкивают Россию к выводу о сотрудничестве США с ИГ. Пауэр в ответ заявила, что "этому официальному представителю, который предположил наше соучастие, должно быть на самом деле стыдно".
Центральное командование Вооруженных сил США заявило, что наносили удар, полагая, что атакуют позиции ИГ, а не расположение сирийских войск. Американцы также отметили, что налеты были "незамедлительно приостановлены", когда командование коалиции "получило от российских представителей информацию, согласно которой попавшие под удар техника и личный состав могли относиться к сирийской армии".
Командование ВС Сирии расценило совершенный налет ВВС США на армейские позиции в окрестностях города Дейр-эз- Зор (432 км от Дамаска) как "опасную и неприкрытую агрессию". МИД Сирии направил срочное послание в Совет Безопасности ООН с требованием осудить американскую агрессию.
ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года). Деятельность группировки на территории РФ запрещена.