Комоедов: удар по сирийским войскам выглядит как провокация с целью ликвидации Асада

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Комоедов считает, что удар международной коалиции по сирийским войскам выглядит как провокация "с предвыборным привкусом", цель которой - получить хотя бы "натянутые" причины для ликвидации президента Сирии Башара Асада.

17 сентября командование сирийской армии сообщило, что в городе Дейр-эз-Зор в результате авиаудара погибли 62 сирийских военнослужащих и около 100 человек получили ранения. По информации официального представителя Минобороны России, самолеты возглавляемой США международной коалиции нанесли четыре удара по подразделениям сирийских правительственных войск, находящимся в окружении боевиков террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).

"Бывают ошибки хуже, чем преступления, и это именно такая ошибка. Да и слабо верится, что при существующем уровне разведки США могут допускать такие ошибки", - сказал Комоедов журналистам. "Кровь солдат сирийской армии и осиротевшие дети - все это легло тяжелым грузом на совесть тех, кто подготовил этот удар", - подчеркнул он.

"Но речь не только о гибели невинных людей, это настоящее предательство наших совместных интересов", - продолжил политик. По его словам, такие решения "может принимать только американский президент, это провокация и понятно, что у нее есть "предвыборный привкус". "Лауреату Нобелевской премии мира очень хочется в очередной раз показать жесткий характер", - предположил парламентарий.

"Не исключено, что после резкого обмена мнениями между Россией и США в Совете безопасности ООН договоренности, которых с таким трудом достигли (главы внешнеполитических ведомств России и США Сергей) Лавров и (Джон) Керри, будут дезавуированы", - предостерег он. "Американцы в очередной раз показали, что их политика на Ближнем Востоке полностью безответственна", - указал глава думского комитета.

Комоедов обратил внимание, что уже звучат призывы в ответ на провокации американцев сбивать самолеты США. "Те, кто говорит об этом, должны понимать, что именно этого и добивается агрессивная демократическая элита Америки. Ради избрания нужного президента они готовы пойти на любые преступления, и нам надо быть очень осторожным", - призвал депутат.

"Удар по правительственным сирийским войскам выглядит как провокация, цель которой - получить пусть даже натянутую, но причину для ликвидации Асада, для наземной операции", - считает Комоедов. "Представляете, как усилятся позиция Обамы и его приспешницы Клинтон перед выборами президента США, если американцы ликвидируют Асада?" - задал он вопрос.

"Сегодня нужно поставить перед мировым сообществом вопрос, чтобы американцы ушли из этого региона, так как именно они дестабилизируют ситуацию. Именно их политика привела к дестабилизации ситуации на Севере Африки и Ближнем Востоке, а в Европе возник кризис с беженцами", - заключил Комоедов.

ОБ "ИСЛАМСКОМ ГОСУДАРСТВЕ" "Исламское государство" (ИГ) - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии. Создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований. "Костяк" группировки формируют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирии. ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года). Деятельность группировки на территории РФ запрещена. Террористическая организация "Исламское государство". Досье