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Москалькова: в Московской области не зафиксировано ни одного нарушения в ходе выборов

Политика
18 сентября, 11:53 UTC+3 ОДИНЦОВО обл./ 18, сентября /ТАСС
Уполномоченный по правам человека в РФ отметила, что на каждом участке присутствуют наблюдатели от партий и ведется видеонаблюдение
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ОДИНЦОВО /Московская обл./, 18 сентября /ТАСС/. Выборы депутатов Государственной думы, а также органов местного управления, проходят в Московской области без нарушений. Об этом заявила журналистам уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

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"В Московской области, на данный момент (11:00 мск - прим. ТАСС), слава Богу, нарушений нет", - сказала она.

"Мне известно, что в Подмосковье все участки открылись без происшествий и вовремя. На каждом участке присутствуют наблюдатели от партий и ведется видеонаблюдение. Это очень дорого, но хорошо, что Московская область пошла на эту меру. Это надежная и превентивная мера в плане нарушений", - отметила Москалькова.

"Очень важно, что на каждом участке находятся наблюдатели, поскольку это тоже гарантия того, что не будет вбросов и "каруселей", подвозов избирателей. Каждое нарушение будет фиксироваться", - подчеркнула уполномоченный по правам человека в РФ.

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Персоны
Москалькова, Татьяна Николаевна
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