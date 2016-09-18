Москалькова: в Московской области не зафиксировано ни одного нарушения в ходе выборов

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ОДИНЦОВО /Московская обл./, 18 сентября /ТАСС/. Выборы депутатов Государственной думы, а также органов местного управления, проходят в Московской области без нарушений. Об этом заявила журналистам уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"В Московской области, на данный момент (11:00 мск - прим. ТАСС), слава Богу, нарушений нет", - сказала она.
"Мне известно, что в Подмосковье все участки открылись без происшествий и вовремя. На каждом участке присутствуют наблюдатели от партий и ведется видеонаблюдение. Это очень дорого, но хорошо, что Московская область пошла на эту меру. Это надежная и превентивная мера в плане нарушений", - отметила Москалькова.
"Очень важно, что на каждом участке находятся наблюдатели, поскольку это тоже гарантия того, что не будет вбросов и "каруселей", подвозов избирателей. Каждое нарушение будет фиксироваться", - подчеркнула уполномоченный по правам человека в РФ.