МИД РФ: удар коалиции по сирийским войскам граничит с потворствованием ИГ

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МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Россия надеется, что удары авиации США по сирийским войскам под Дейр-эз-Зором были нанесены не по прямому указанию из Вашигтона, поскольку они граничат с прямым потворствованием террористам. Об этом заявили в МИД РФ.
"Действия пилотов коалиции, если они, как мы надеемся, не были предприняты по указанию из Вашингтона, находятся на грани между преступной халатностью и прямым потворствованием террористам ИГ (запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство" - прим. ТАСС)", - сказали в российском дипведомстве.
Особую тревогу вызывает то обстоятельство, продолжили в министерстве, что инцидент произошел на фоне множащихся фактов задокументированных нарушений режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований сирийской оппозиции, которые, по утверждениям американской стороны, к нему присоединились.
Россия призывает США провести тщательное расследование нанесенного ими авиаудара по сирийским войскам под Дейр-эз-Зором.
"В Москве глубоко обеспокоены произошедшим. Призываем американских партнеров провести, как они об этом и заявляют, самое тщательное расследование и предпринять меры, чтобы надежно исключить подобные инциденты впредь", - заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.
В этой связи в МИД РФ выразили сожаление неконструктивной и невнятной позицией США на экстренно созванном по инициативе России заседании СБ ООН. "Американские представители не только оказались не в состоянии дать адекватного объяснения произошедшему, но и пытались по их обыкновению, перевернуть все с ног на голову", - добавили в министерстве.
Россия также призывает США повлиять на подконтрольные им формирования в Сирии, срывающие перемирие, иначе российско-американские договоренности окажутся под угрозой.
"В очередной раз настоятельно призываем Вашингтон оказать необходимое давление на патронируемые им незаконных вооруженных формирования в плане безукоризненного выполнения условий режима прекращения боевых действий, - сказали в российском дипведомстве. - В противном случае может быть поставлена под угрозу реализация всего комплекса российско-американских договоренностей, достигнутых в Женеве 9 сентября, что противоречило бы интересам всего международного сообщества".
17 сентября самолеты американской антиигиловской коалиции нанесли удар по сирийским войскам в районе города Дер-эз-Зор, в результате которого погибли более 60 и ранены около 100 человек.
ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года). Деятельность группировки на территории РФ запрещена.