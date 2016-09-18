Евкуров: Северная Осетия и Ингушетия продолжат налаживание добрососедских отношений

ВЛАДИКАВКАЗ. 18 сентября. /ТАСС/. Северная Осетия и Ингушетия продолжат налаживание добрососедских отношений, заявил журналистам глава Ингушетии Юнус-бек Евкуров.

"Мы взаимодействовали с Вячеславом Битаровым еще до того, как он пришел в политику. Одна из главных задач, которую мы сейчас ставим - это налаживание добрососедских задач между двумя республиками. Нужно максимально нарастить отношения между бизнес-структурами, нашим правительством", - сказал Евкуров.

Он отметил, что большое значение имеют личные качества глав, личные взаимоотношения. "От них зависит то, как будут взаимодействовать две республики. Будем продолжать налаживание добрососедских отношений", - отметил он.

В свою очередь глава Северной Осетии отметил, что нужно сделать все необходимое для укрепления дружбы между народами Ингушетии и Северной Осетии. "Нужно сделать, чтобы в дальнейшем не повторились события, которые произошли ранее (осетино-ингушский конфликт 1992 года - прим. ТАСС)", - сказал Битаров.

Как сообщалось ранее, тайным голосованием с использованием электронной системы 56 североосетинских депутатов выбрали Битарова из трех кандидатов, предложенных президентом РФ Владимиром Путиным. Всего на заседании присутствовал 61 депутат.