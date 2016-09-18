Жители заполярья Якутии и степей Забайкалья показывают наивысшую явку в своих регионах

ЧИТА, 18 сентября. /ТАСС/. Жители Агинского Бурятского округа на юге Забайкальского края и арктических районов Республики Якутия демонстрируют наивысшую явку в своих регионах, сообщили ТАСС в региональных избиркомах.

"По данным на 18:00 местного времени (12:00 мск), в Забайкальском крае проголосовали более 266 тыс. избирателей (32,68%). Наибольшую активность традиционно демонстрируют жители северного Тунгиро-Олекминского района и Агинского Бурятского округа - там на участки уже пришли от 45 до 57% избирателей. В Чите уровень явки ниже, больше всего проголосовавших в Центральном районе города - 30 тыс. человек, или 32,7%", - сказали в избирательной комиссии.

В Якутии, по данным региональной ЦИК на 18:00 местного времени (12:00 мск), явка превысила 42,2%. На избирательные участки пришли более 264 тыс. человек. Активнее других голосуют жители арктических районов: явка в Анабарском и Оленекском районах на севере региона достигла 78,2 и 79% соответственно. При этом голосование в этих муниципалитетах уже завершилось, так как они находятся в самом восточном часовом поясе Якутии. Хуже всего по-прежнему голосуют в Якутске, где за два часа до окончания голосования в выборах приняли участие 31,7% избирателей.

Облизбирком Приамурья проверяет сообщения о нарушениях

В соседней Амурской области явка на 18:00 местного времени (12:00 мск) достигла почти 37,3%. На избирательные участки в регионе пришли более 238 тыс. человек.

"Самые высокие показатели в Шимановском (60%), Тындинском (54,5%) и Свободненском (53,6%) районах. При этом в облизбирком поступили четыре жалобы - в рассмотрении двух из них комиссия отказала, информация об одной жалобе на агитацию через смс-рассылку передана в МВД, а еще одна - о подкупе избирателей в Благовещенске - в территориальную избирательную комиссию города", - отметила зампредседателя облизбиркома Виктория Вискулова.

По ее словам, информация о нарушениях также поступает в ситуационные центры, которые работают в шести крупных городах Амурской области. Количество таких обращений в этом году значительно превысили показатели 2015 года, когда в регионе выбирали губернатора. В облизбиркоме это связывают с самим характером предвыборной борьбы за места в региональном Заксобрании. "Каждое обращение тщательно проверяют", - подчеркнула представитель комиссии.

Выборы в Забайкалье, Приамурье и Якутии

В единый день голосования жителям Забайкальского края, помимо депутатов нового созыва Госдумы, предстоит избрать губернатора. На этот пост претендуют четыре политика: представитель "Патриотов России" Тагир Аглямов, директор Забайкальского аграрного института Анатолий Вершинин, выдвинутый Аграрной партией России, лидер фракции КПРФ в Заксобрании Николай Мерзликин и врио губернатора края Наталья Жданова, заручившаяся поддержкой "Единой России".

В Приамурье сегодня определят новый состав законодательного собрания - на места в парламенте претендуют представители десяти региональных отделений политических партий и 83 кандидата-одномандатника. В регионе также пройдут выборы по 90 кампаниям местного уровня.

Жители трех районов Якутии в единый день голосования выберут глав муниципалитетов. Речь идет о Булунском районе, где зарегистрировано пять кандидатов, Жиганском (четыре кандидата) и Нерюнгринском (шесть кандидатов). В республике проходят выборы депутатов представительных органов восьми муниципальных районов, где зарегистрировано 412 кандидатов.