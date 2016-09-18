Жители Зеленчукского района активнее всех в КЧР голосуют на выборах в Госдуму

ЧЕРКЕССК, 18 сентября. /ТАСС/. Более 41% избирателей Карачаево-Черкесии (КЧР) проголосовало на 12:00 мск на выборах в Госдуму, в 2011 году этот показатель составил 42,52%, сообщили ТАСС в информационном центре избиркома республики.

"За четыре часа в КЧР проголосовали 127 тыс. 262 человека - это 41,62% от общего числа избирателей", - сказал собеседник агентства.

По его словам, наибольшую активность на выборах пока демонстрируют жители Зеленчукского района, где на 12:00 мск проголосовали 51,79% избирателей, а наименьшая явка пока в Прикубанском районе - около 19%.

Нарушений и жалоб на этот час ни на одном избирательном участке не зафиксировано, отметил представитель республиканского избиркома. В КЧР в единый день голосования, помимо выборов в Госдуму, проходит 18 избирательных кампаний по выборам в органы местного самоуправления, на них будут распределены 82 депутатских мандата. В семи сельских поселениях предстоит сформировать представительные органы, в восьми идут дополнительные выборы депутатов, в двух - повторные.

В республике зарегистрировано 306 тыс. 254 избирателя. В этот день Народное собрание КЧР провело также процедуру голосования по избранию главы региона из трех кандидатур, внесенных президентом РФ в региональный парламент. Депутаты единогласно поддержали Рашида Темрезова.