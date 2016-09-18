Жители Зеленчукского района активнее всех в КЧР голосуют на выборах в Госдуму

Третьяк: итоги Кубка мира по хоккею не скажутся на судьбе ЗнаркаСпорт 18 сентября, 13:46
Выборы депутатов Госдумы идут полным ходом и почти без нарушенийПолитика 18 сентября, 13:45
Врач сборной РФ по футболу Безуглов будет консультировать руководство "Локомотива"Спорт 18 сентября, 13:42
На Урале не будут расселять жителей дома, где произошло обрушениеНовости Урала 18 сентября, 13:31
Полиция задержала на избирательном участке Москвы мужчину, сообщившего о взрывчаткеПроисшествия 18 сентября, 13:27
Мосгоризбирком: жалоб на ход голосования на выборах в Госдуму в Москве пока нетМосква 18 сентября, 13:01
Евкуров: Северная Осетия и Ингушетия продолжат налаживание добрососедских отношенийПолитика 18 сентября, 12:54
МИД РФ: удар коалиции по сирийским войскам граничит с потворствованием ИГПолитика 18 сентября, 12:44
СМИ: бывший президент Франции Жак Ширак госпитализированМеждународная панорама 18 сентября, 12:35
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЧЕРКЕССК, 18 сентября. /ТАСС/. Более 41% избирателей Карачаево-Черкесии (КЧР) проголосовало на 12:00 мск на выборах в Госдуму, в 2011 году этот показатель составил 42,52%, сообщили ТАСС в информационном центре избиркома республики.
"За четыре часа в КЧР проголосовали 127 тыс. 262 человека - это 41,62% от общего числа избирателей", - сказал собеседник агентства.
По его словам, наибольшую активность на выборах пока демонстрируют жители Зеленчукского района, где на 12:00 мск проголосовали 51,79% избирателей, а наименьшая явка пока в Прикубанском районе - около 19%.
Нарушений и жалоб на этот час ни на одном избирательном участке не зафиксировано, отметил представитель республиканского избиркома. В КЧР в единый день голосования, помимо выборов в Госдуму, проходит 18 избирательных кампаний по выборам в органы местного самоуправления, на них будут распределены 82 депутатских мандата. В семи сельских поселениях предстоит сформировать представительные органы, в восьми идут дополнительные выборы депутатов, в двух - повторные.
В республике зарегистрировано 306 тыс. 254 избирателя. В этот день Народное собрание КЧР провело также процедуру голосования по избранию главы региона из трех кандидатур, внесенных президентом РФ в региональный парламент. Депутаты единогласно поддержали Рашида Темрезова.