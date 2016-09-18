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Путин проведет в понедельник совещание с правительством и встретится с паралимпийцами

Политика
18 сентября, 15:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, сентября. /ТАСС
Помимо этого, президент проведет беседу с обладателями мегагрантов на проведение научных исследований
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МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведен в понедельник, 19 сентября, очередное совещание членами правительства Российской Федерации. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Основным в повестке дня совещания является вопрос о приоритетах демографической и социальной политики правительства Российской Федерации на 2017 год и на трехлетний период, - отметили в пресс-службе. - Будет также рассмотрен ряд актуальных текущих тем".

В пресс-службе отметили, что в этот же день президент России встретится с паралимпийской сборной страны по летним видам спорта.

Помимо этого, в понедельник Путин проведет беседу с учеными - обладателями мегагрантов на проведение научных исследований.

Стартом программы мегагрантов стало постановление правительства РФ от 9 апреля 2010 года "О мерах по привлечению ведущих ученых в российские образовательные учреждения высшего профессионального образования, научные учреждения государственных академий наук и государственные научные центры Российской Федерации". Основная цель плана - привлечь в российские вузы ученых с мировым именем, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом, для стимулирования притока молодежи в сферу науки, образования и высоких технологий. Еще одна задача - восполнение бурно развивающихся в мире и отсутствующих в российской науке компетенций; внедрение полученных научных результатов и разработок в экономику.

За шесть лет работы программы в России создано 160 исследовательских лабораторий, возглавляемых ведущими учеными из более чем 45 стран мира. Более половины сотрудников этих коллективов - молодые исследователи в возрасте до 35 лет. Получены первые результаты исследований, ряд из них уже внедряется в отечественное производство.

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