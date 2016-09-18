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Неверов: для "Единой России" важны легитимные выборы, а не проценты голосов

Политика
18 сентября, 15:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, сентября. /ТАСС
Он подчеркнул, что "Единая Россия" призывает свои региональные штабы, а также своих наблюдателей пресекать любые попытки провокаций и нарушений
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МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. "Единая Россия" считает приоритетным проведение легитимных выборов в Госдуму, а не количество голосов, полученных в день голосования. Об этом журналистам заявил в воскресенье секретарь Генсовета "Единой России" Сергей Неверов.

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"Для нас сегодня важны не проценты, а для нас сегодня важна легитимность выборов", - сказал Неверов. По его словам, важно пресекать все попытки каких-либо нарушений или провокаций. "Мы знаем, что сейчас была определенная провокация или попытка совершить какие-то нарушения в Ростовской области. Мы обращаемся в Центральную избирательную комиссию, в региональные избиркомы с просьбой - пресекать любые действия тех, кто хочет дискредитировать процедуру голосования", - заявил Неверов, комментируя ход голосования.

Он подчеркнул, что "Единая Россия" призывает свои региональные штабы, а также своих наблюдателей пресекать любые попытки провокаций и нарушений. "Призываем к этому все политические партии, которые тоже сегодня направили наблюдателей на избирательные участки", - сказал он.

Выборы в Госдуму сегодня проходят по смешанной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, 225 - по одномандатным округам. В этот же день проходят выборы заксобраний в 39 регионах страны, в семи субъектах проходят прямые выборы высших должностных лиц, также проводятся порядка 5 тысяч муниципальных кампаний. В общей сложности будет замещаться порядка 38 тысяч мандатов, в кампаниях всех уровней участвуют более 103 тысяч кандидатов. За места в нижней палате российского парламента по спискам борются 14 партий. Это (в порядке перечисления в избирательном бюллетене) "Родина", "Коммунисты России", Российская партия пенсионеров за справедливость, "Единая Россия", "Зеленые", "Гражданская платформа", ЛДПР, "Парнас", Партия роста, "Гражданская сила", "Яблоко", КПРФ, "Патриоты России", "Справедливая Россия".

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