Неверов: для "Единой России" важны легитимные выборы, а не проценты голосов

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. "Единая Россия" считает приоритетным проведение легитимных выборов в Госдуму, а не количество голосов, полученных в день голосования. Об этом журналистам заявил в воскресенье секретарь Генсовета "Единой России" Сергей Неверов.

"Для нас сегодня важны не проценты, а для нас сегодня важна легитимность выборов", - сказал Неверов. По его словам, важно пресекать все попытки каких-либо нарушений или провокаций. "Мы знаем, что сейчас была определенная провокация или попытка совершить какие-то нарушения в Ростовской области. Мы обращаемся в Центральную избирательную комиссию, в региональные избиркомы с просьбой - пресекать любые действия тех, кто хочет дискредитировать процедуру голосования", - заявил Неверов, комментируя ход голосования.

Он подчеркнул, что "Единая Россия" призывает свои региональные штабы, а также своих наблюдателей пресекать любые попытки провокаций и нарушений. "Призываем к этому все политические партии, которые тоже сегодня направили наблюдателей на избирательные участки", - сказал он.

Выборы в Госдуму сегодня проходят по смешанной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, 225 - по одномандатным округам. В этот же день проходят выборы заксобраний в 39 регионах страны, в семи субъектах проходят прямые выборы высших должностных лиц, также проводятся порядка 5 тысяч муниципальных кампаний. В общей сложности будет замещаться порядка 38 тысяч мандатов, в кампаниях всех уровней участвуют более 103 тысяч кандидатов. За места в нижней палате российского парламента по спискам борются 14 партий. Это (в порядке перечисления в избирательном бюллетене) "Родина", "Коммунисты России", Российская партия пенсионеров за справедливость, "Единая Россия", "Зеленые", "Гражданская платформа", ЛДПР, "Парнас", Партия роста, "Гражданская сила", "Яблоко", КПРФ, "Патриоты России", "Справедливая Россия".

Зачем идти на выборы, если вам 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70 и больше лет