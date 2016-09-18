В Башкирии проголосовали шесть долгожительниц, двум старшим по 103, "младшим" по 100 лет

УФА, 18 сентября. /Корр. ТАСС Наиль Шахвалиев/. Шесть долгожительниц из Альшеевского района Башкирии проголосовали в воскресенье на выборах на дому. Об этом рассказали в Центральной избирательной комиссии республики.

"Татьяне Михеевой и Иклиме Батталовой по 103 года, Кафия Абдрахманова и Антонина Божко на год младше. Голосовали и 100-летние Магира Фазрахманова и Сахиба Субхангулова", - рассказали в избиркоме.

Взяв бюллетень, Антонина Божко долго изучала кандидатов. Поставив "крестик", она с молитвами опустила его в ящик. "Главное, чтобы достойные люди, грамотные, порядочные, стали нашими депутатами. А я сама проголосовала за лучшего кандидата", - сказала она.

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В Башкирии проголосовало более трети избирателей

На 15:00 (13:00 мск) проголосовало свыше 1,1 млн избирателей или 39,12% от общего числа, рассказала на брифинге секретарь ЦИК Башкирии Марина Долматова. По открепительным удостоверениям проголосовало 8039 избирателей.

Для проведения голосования в республике изготовлено 6,14 млн бюллетеней на русском, башкирском и татарском языках. В парламентских выборах принимают участие 14 политических партий. В шести одномандатных избирательных округах борьбу за депутатские мандаты в Госдуму ведут 47 кандидатов. В Башкирии проходит еще 192 избирательные кампании - дополнительные выборы в Госсобрание по двум округам, горсоветы восьми городов, районные и сельские советы.

Госдума в цифрах и фактах. Инфографика ТАСС

В Пермском крае жаловались на "черные" материалы

Как рассказал корреспонденту ТАСС руководитель аппарата избирательной комиссии по Пермскому краю Антон Маклаев, "в середине дня начали поступать первые жалобы, сейчас их насчитывается порядка 18, и большая их часть касается незаконной агитации, черных материалов против партий КПРФ, "Единой России" и отдельных кандидатов по одномандатным округам. Был пресечен подвоз избирателей на участки в Индустриальном районе Перми". Он отметил, что девять обращений поступило в правоохранительные органы и аналогичное количество в территориальные избирательные комиссии. При этом количество обращений в разы меньше, чем наблюдалось в 2011 году, отметил Маклаев.

Средняя явка на 15:00 местного времени составила 21,96%, всего проголосовало 455,29 тыс. человек, добавил Маклаев.

Сегодня в Пермском крае выбирают депутатов в Госдуму, Заксобрание Пермского края, депутатов Пермской гордумы, а также в ряде территорий депутатов местных земских собраний. Всего насчитывается около 2 млн избирателей, открыто 1838 избирательных участков.

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В Оренбургской области активнее голосуют военные

В Оренбургской области на 15:00 по местному времени проголосовало 27,8% избирателей или более 440 тысяч человек из общего числа в 1,57 млн избирателей. Активнее всех голосуют военные на участке ЗАТО Комаровская в Ясненском районе - более 44,7%, одна из самых низких явок зафиксирована в Центральном районе Оренбурга - 19,6%, рассказали в областном избиркоме.

Всего в регионе открылось 1766 избирательных участков, проходит 45 избирательных компаний - выборы депутатов в Госдуму, Заксобрание региона, а также выборы в районные, поселковые и сельские советы. В выборах в Заксобрание региона принимают участие семь партий, по 23 одномандатным округам баллотируются 113 кандидатов, из них 12 самовыдвиженцев.