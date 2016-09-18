В Башкирии проголосовали шесть долгожительниц, двум старшим по 103, "младшим" по 100 лет

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УФА, 18 сентября. /Корр. ТАСС Наиль Шахвалиев/. Шесть долгожительниц из Альшеевского района Башкирии проголосовали в воскресенье на выборах на дому. Об этом рассказали в Центральной избирательной комиссии республики.
"Татьяне Михеевой и Иклиме Батталовой по 103 года, Кафия Абдрахманова и Антонина Божко на год младше. Голосовали и 100-летние Магира Фазрахманова и Сахиба Субхангулова", - рассказали в избиркоме.
Взяв бюллетень, Антонина Божко долго изучала кандидатов. Поставив "крестик", она с молитвами опустила его в ящик. "Главное, чтобы достойные люди, грамотные, порядочные, стали нашими депутатами. А я сама проголосовала за лучшего кандидата", - сказала она.
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На 15:00 (13:00 мск) проголосовало свыше 1,1 млн избирателей или 39,12% от общего числа, рассказала на брифинге секретарь ЦИК Башкирии Марина Долматова. По открепительным удостоверениям проголосовало 8039 избирателей.
Для проведения голосования в республике изготовлено 6,14 млн бюллетеней на русском, башкирском и татарском языках. В парламентских выборах принимают участие 14 политических партий. В шести одномандатных избирательных округах борьбу за депутатские мандаты в Госдуму ведут 47 кандидатов. В Башкирии проходит еще 192 избирательные кампании - дополнительные выборы в Госсобрание по двум округам, горсоветы восьми городов, районные и сельские советы.
Госдума в цифрах и фактах. Инфографика ТАСС
Как рассказал корреспонденту ТАСС руководитель аппарата избирательной комиссии по Пермскому краю Антон Маклаев, "в середине дня начали поступать первые жалобы, сейчас их насчитывается порядка 18, и большая их часть касается незаконной агитации, черных материалов против партий КПРФ, "Единой России" и отдельных кандидатов по одномандатным округам. Был пресечен подвоз избирателей на участки в Индустриальном районе Перми". Он отметил, что девять обращений поступило в правоохранительные органы и аналогичное количество в территориальные избирательные комиссии. При этом количество обращений в разы меньше, чем наблюдалось в 2011 году, отметил Маклаев.
Средняя явка на 15:00 местного времени составила 21,96%, всего проголосовало 455,29 тыс. человек, добавил Маклаев.
Сегодня в Пермском крае выбирают депутатов в Госдуму, Заксобрание Пермского края, депутатов Пермской гордумы, а также в ряде территорий депутатов местных земских собраний. Всего насчитывается около 2 млн избирателей, открыто 1838 избирательных участков.
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В Оренбургской области на 15:00 по местному времени проголосовало 27,8% избирателей или более 440 тысяч человек из общего числа в 1,57 млн избирателей. Активнее всех голосуют военные на участке ЗАТО Комаровская в Ясненском районе - более 44,7%, одна из самых низких явок зафиксирована в Центральном районе Оренбурга - 19,6%, рассказали в областном избиркоме.
Всего в регионе открылось 1766 избирательных участков, проходит 45 избирательных компаний - выборы депутатов в Госдуму, Заксобрание региона, а также выборы в районные, поселковые и сельские советы. В выборах в Заксобрание региона принимают участие семь партий, по 23 одномандатным округам баллотируются 113 кандидатов, из них 12 самовыдвиженцев.