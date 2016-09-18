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Явка избирателей в Ингушетии выше, чем на предыдущих выборах

Политика
18 сентября, 15:52 UTC+3 НАЗРАНЬ НАЗРАНЬ 18, сентября. /ТАСС
По данным на 15:00 мск число проголосовавших в республике составило 58,2%, сообщил председатель избиркома республики Мусса Евлоев
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НАЗРАНЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Явка избирателей на выборах депутатов в Государственную думу, совмещенных с выборами в Народное собрание Ингушетии, выше, чем на предыдущих, прошедших в 2011 году, выборах в эти законодательные органы.

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Об этом сообщил ТАСС председатель избиркома республики Мусса Евлоев.

"Избиратели республики проявляют активность, и на 15:00 мск число проголосовавших в республике составило 58,2%. Это на 3,1% больше, чем на аналогичных выборах в 2011 году, когда проголосовало на это время 55,1%", - сказал Евлоев.

По его словам, "высокая явка на этот момент связана с интересной предвыборной кампанией, работой избирательных комиссий по информированию населения, а также с созданием максимальных удобств для избирателей на всех 136 избирательных участках региона".

Евлоев сообщил, что "избирательные участки работают в штатном режиме, обстановка там спокойная, и никаких нарушений не выявлено, жалоб и обращений на данный момент также не поступало.

В воскресенье в Ингушетии в городском поселении Сунжа также проходит голосование о придании муниципальному образованию "Городское поселение Сунжа" статуса городского округа, и его перехода из состава Сунженского района в самостоятельную административно-территориальную единицу республики. "Голосование по этому вопросу завершит процесс преобразования сельского поселения Орджоникидзевское в город Сунжа, который был начат еще в прошлом году", - сказал Евлоев.

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