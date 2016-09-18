ЦИК РФ обратится в МВД в связи с размещенными в интернете результатами экзитпола

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Центризбирком России обратится в МВД в связи с публикацией в интернете результатов экзитпола на одном из сайтов, также комиссия уже потребовала, чтобы автор удалил этот материал. Об этом сообщил журналистам зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев.

"Правовое управление проанализировало то, что есть, подготовлен запрос в МВД по этому поводу с заявлением на автора размещенного материала и направлено требование снять этот материал, удалить его", - сказал он.

Булаев напомнил, что законом запрещено обнародование результатов соцопросов и экзитполов за пять дней до выборов и во время дня голосования.

"У нас есть возможности среагировать и после выборов", - добавил зампред ЦИК.

Выборы-2016. Текстовая трансляция

О выборах в РФ 18 сентября

Выборы в Госдуму 18 сентября проходят по смешанной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, 225 - по одномандатным округам. В этот же день проходят выборы заксобраний в 39 регионах страны, в семи субъектах проходят прямые выборы высших должностных лиц, также проводятся порядка 5 тысяч муниципальных кампаний. В общей сложности будет замещаться порядка 38 тысяч мандатов, в кампаниях всех уровней участвуют более 103 тысяч кандидатов. За места в нижней палате российского парламента по спискам борются 14 партий. Это (в порядке перечисления в избирательном бюллетене) "Родина", "Коммунисты России", Российская партия пенсионеров за справедливость, "Единая Россия", "Зеленые", "Гражданская платформа", ЛДПР, "Парнас", Партия роста, "Гражданская сила", "Яблоко", КПРФ, "Патриоты России", "Справедливая Россия".