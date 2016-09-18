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Матвиенко: Россия будет продолжать переговоры по урегулированию ситуации в Сирии

Политика
18 сентября, 16:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, сентября. /ТАСС
Авиаудар американской антитеррористической коалиции по сирийским войскам под Дейр-эз-Зором, который привел к гибели военных, глава Совфеда назвала "грубейшим нарушением соглашения" о перемирии в Сирии
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МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Россия будет продолжать переговоры по мирному урегулированию ситуации в Сирии, несмотря на вчерашний авиаудар международной коалиции во главе с США по позициям сирийской армии. Об этом заявила журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

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"У нас достаточно терпения, мы будем продолжать переговоры", - заявила она, напомнив, что эта тема была вынесена Россией на Совет Безопасности ООН. "Мы будем проявлять настойчивость, поскольку нет другого пути достичь мира на несчастной сирийской земле, кроме как договориться", - подчеркнула она и выразила надежду, что "с другой стороны будут предприниматься такие же усилия".

Авиаудар американской антитеррористической коалиции по сирийским войскам под Дейр-эз-Зором, который привел к гибели военных, она назвала "грубейшим нарушением соглашения" о перемирии в Сирии.

Глава Совфеда подчеркнула, что все заинтересованные стороны должны исполнять свои обязательства в рамках соглашения по Сирии, в том числе США, которые, считает Матвиенко, "должны использовать все свое влияние на так называемые умеренные оппозиционные силы" и "понудить их к перемирию", иначе "соглашение выполнено не будет. "Не может только сирийская армия их исполнить", - добавила она, подчеркнув, что экстремисты, напротив, использовали участие сирийской армии в перемирии для перегруппировки сил.

17 сентября самолеты американской антиигиловской коалиции нанесли удар по сирийским войскам в районе города Дер-эз-Зор, в результате которого погибли более 60 и ранены около 100 человек.

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