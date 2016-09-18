Избирком: врио главы Забайкалья Жданова лидирует на выборах губернатора

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ЧИТА, 18 сентября. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Кандидат от "Единой России", врио губернатора Забайкальского края Наталья Жданова лидирует на выборах главы региона после подсчета 2,54% протоколов участковых избирательных комиссий, сообщили корреспонденту ТАСС в краевом избиркоме.
"После подсчета 2,54% протоколов лидирует Наталья Жданова с 45,8% (4,9 тыс. голосов). Следом идет лидер фракции КПРФ в Заксобрании Николай Мерзликин, его поддержали 35,2% (3,8 тыс. голосов). Директор Забайкальского аграрного института Анатолий Вершинин, выдвинутый "Аграрной партией России", на данный момент заручился поддержкой 1,2 тыс. избирателей (11,3%). Представитель "Патриотов России" Тагир Аглямов пока набрал 3,73% от числа обработанных бюллетеней", - сказали в комиссии.
В феврале этого года президент РФ Владимир Путин досрочно прекратил полномочия губернатора Забайкальского края Константина Ильковского по его просьбе. Врио главы региона он назначил Жданову, которая с 2013 года возглавляла Заксобрание Забайкалья.