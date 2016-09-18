Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.09:
$ 64.99
€ 73.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Петербурге блокадница отметила 100-летие в день голосования

Политика
18 сентября, 17:56 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 18, сентября. /ТАСС
Глава администрации Красногвардейского района Петербурга вручил женщине письмо-поздравление президента России, цветы и памятный подарок
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 сентября. /ТАСС/. Сотрудники одной из участковых избирательных комиссий Петербурга лично смогли поздравить с днем рождения блокадницу Елизавету Маслову, 100-летний юбилей которой совпал с единым днем голосования, сообщает пресс-служба Горизбиркома.

Смотрите также
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенково время голосования на избирательном участке в московской школе № 87 в единый день голосования
Матвиенко: выборы в ГД проходят более организованно и эмоционально, чем в 2011 году

"Преклонный возраст и здоровье, к сожалению, не позволяют Елизавете Дмитриевне самостоятельно дойти до своего избирательного участка, поэтому по просьбе именинницы официальные представители участковой избирательной комиссии пришли к ней домой с переносным ящиком для голосования. Это позволило Елизавете Дмитриевне вместе со всей страной в единый день голосования осуществить свой выбор", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, также в воскресенье ветерана Великой Отечественной войны, награжденного медалью "За оборону Ленинграда", поздравил глава администрации Красногвардейского района Петербурга Евгений Разумишкин, который вручил ей письмо-поздравление президента России, цветы и памятный подарок.

Выборы-2016. Текстовая трансляция

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Региональные выборы - 2016 Выборы депутатов Госдумы
В других СМИ
Реклама
Фото
24
Политики и общественные деятели голосуют на выборах в Госдуму
8
Председатель Партии роста Борис Титов принял участие в занятии по Хатха-йоге
3
МИД РФ представил систему онлайн-связи с россиянами в случае кризисных ситуаций за рубежом
Выборы-2016
Госдума современной России. Спецпроект ТАСС
Зачем идти на выборы, если вам 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70 и больше лет
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Киеве погиб замглавы администрации президента Украины
2
На вилле в Испании обнаружены четыре расчлененных тела
3
Почти 30 человек пострадали в результате взрыва в центре Нью-Йорка
4
Источник: средства Резервного фонда могут закончиться уже в 2016 году
5
Чуркин раскрыл детали сделки по Сирии, которые отказались обнародовать США
6
СМИ: сирийский военный самолет потерпел крушение под Дейр-эз-Зором
7
СМИ: неизвестный открыл стрельбу в Вашингтоне, есть жертвы
Темы дня
Реклама