В Петербурге блокадница отметила 100-летие в день голосования

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 сентября. /ТАСС/. Сотрудники одной из участковых избирательных комиссий Петербурга лично смогли поздравить с днем рождения блокадницу Елизавету Маслову, 100-летний юбилей которой совпал с единым днем голосования, сообщает пресс-служба Горизбиркома.
"Преклонный возраст и здоровье, к сожалению, не позволяют Елизавете Дмитриевне самостоятельно дойти до своего избирательного участка, поэтому по просьбе именинницы официальные представители участковой избирательной комиссии пришли к ней домой с переносным ящиком для голосования. Это позволило Елизавете Дмитриевне вместе со всей страной в единый день голосования осуществить свой выбор", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, также в воскресенье ветерана Великой Отечественной войны, награжденного медалью "За оборону Ленинграда", поздравил глава администрации Красногвардейского района Петербурга Евгений Разумишкин, который вручил ей письмо-поздравление президента России, цветы и памятный подарок.
Выборы-2016. Текстовая трансляция