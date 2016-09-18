Выборы в Госдуму проходят в Бейруте в условиях повышенных мер безопасности

БЕЙРУТ, 18 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Несмотря на острый политический кризис в Ливане, проживающие и работающие в этой стране российские граждане смогли воспользоваться в воскресенье своим избирательным правом. Как сообщил корреспонденту ТАСС председатель участковой избирательной комиссии советник Юсуп Абакаров, "посольство, по понятным причинам, уделило первостепенное внимание обеспечению безопасности".

"Были приняты дополнительные меры по охране посольского комплекса. Ливанская сторона проявила понимание, усилив охрану армейскими патрулями", - сказал дипломат.

По словам Абакарова, большинство из проголосовавших (свыше 300 человек) - это российские гражданки, вышедшие замуж за ливанцев. "Активность избирателей соответствует нашим ожиданиям", - отметил он.

Выпускники советских и российских вузов пользуются большим авторитетом в Ливане. Среди них есть, например, два депутата парламента (оба врачи) и несколько высокопоставленных чиновников. Как отметил советник, "ливанцы, имеющие российские паспорта, проявляют сознательность и приходят на выборы".

Здание посольства РФ расположено в Западном Бейруте, в квартале Мусейтбе, в нижней части улицы Святого Пророка Илии (Мар-Ильяс). В конце ХIХ - начале ХХ века на этой территории находилась Русская православная духовная миссия, школа, часовня, женские мастерские, больница и приют. Посольство размещается в старинном особняке на спуске к морю в парке реликтовых деревьев.

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