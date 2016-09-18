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Выборы в Госдуму проходят в Бейруте в условиях повышенных мер безопасности

Политика
18 сентября, 17:56 UTC+3 БЕЙРУТ /Корр. ТАСС, Дмитрий Зеленин
Ливанская сторона проявила понимание, усилив охрану армейскими патрулями, отметил председатель участковой избирательной комиссии советник Юсуп Абакаров
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БЕЙРУТ, 18 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Несмотря на острый политический кризис в Ливане, проживающие и работающие в этой стране российские граждане смогли воспользоваться в воскресенье своим избирательным правом. Как сообщил корреспонденту ТАСС председатель участковой избирательной комиссии советник Юсуп Абакаров, "посольство, по понятным причинам, уделило первостепенное внимание обеспечению безопасности".

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"Были приняты дополнительные меры по охране посольского комплекса. Ливанская сторона проявила понимание, усилив охрану армейскими патрулями", - сказал дипломат.

По словам Абакарова, большинство из проголосовавших (свыше 300 человек) - это российские гражданки, вышедшие замуж за ливанцев. "Активность избирателей соответствует нашим ожиданиям", - отметил он.

Выпускники советских и российских вузов пользуются большим авторитетом в Ливане. Среди них есть, например, два депутата парламента (оба врачи) и несколько высокопоставленных чиновников. Как отметил советник, "ливанцы, имеющие российские паспорта, проявляют сознательность и приходят на выборы".

Здание посольства РФ расположено в Западном Бейруте, в квартале Мусейтбе, в нижней части улицы Святого Пророка Илии (Мар-Ильяс). В конце ХIХ - начале ХХ века на этой территории находилась Русская православная духовная миссия, школа, часовня, женские мастерские, больница и приют. Посольство размещается в старинном особняке на спуске к морю в парке реликтовых деревьев.

10 особенностей на выборах-2016

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