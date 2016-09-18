Старейшая россиянка проголосовала в Астраханской области

КРАСНОДАР, 18 сентября. /ТАСС/. Самая пожилая жительница России - 120-летняя Танзиля Бисембеева из Красноярского района Астраханской области, проголосовала на выборах, сообщил в воскресенье ТАСС глава муниципального образования "Байбекский сельсовет" Эльман Такиев. Он уточнил, что женщина уже не ходит, поэтому голосовала в своем доме.

«К ней домой приходили, выдали, как и полагается, четыре бюллетеня. Ей, конечно, сноха помогала, но наша долгожительница говорила, куда ставить галочку», - сказал Такиев.

В целом же на 15 часов по местному времени (14:00 мск) в регионе проголосовало почти 25% избирателей. Активнее всего голосуют в городе военных - Знаменске.

"На 15 часов явка по выборам в Государственную думу составила 24,21%. Примерно такой же процент и по выборам в облдуму. Активнее всего голосуют в Знаменске - там уже 57,76% избирателей сделали свой выбор", - уточнили в избиркоме.

Более активно жители голосуют в соседней Калмыкии, на 15 часов явка в регионе составила 39,52%, в Волгоградской области на это же время явка составляла 30,16%.

Избиратели спешат проголосовать

Не менее активно ведут себя избиратели в Адыгее. На некоторых избирательных участках в Майкопе, поселке Яблоновском Тахтамукаского района, поселке Тульский Майкопского района даже образовались небольшие очереди.

"Старая гвардия", как я называю ветеранов, голосовала утром. Большинство моих коллег, друзей, знакомых, относящихся к старшему поколению, приехало к самому открытию участков. Я сегодня немножко припозднился, поэтому голосовал с молодежью. Пришлось постоять минут десять. Порадовало, что очень много молодых людей пришли выразить свою гражданскую позицию. Приходят семьями, с малышами на руках", - поделился впечатлениями с корр. ТАСС председатель Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Адыгеи Аслан Куадже. Председатель ЦИК Адыгеи Нурбий Самогов сообщил ТАСС, что явка избирателей на выборах в Адыгее по состоянию на 15:00 мск составила 30,12%.

В Ростовской области в авангарде - сельские жители. "Традиционно лидируют сельские районы. В Чертковском и Верхнедонском районах явка приближается к 60%. Из городов лидируют Донецк, где явка превысила 35% и Каменск- Шахтинский, который посетили более 31% избирателей", - сказал журналистам председатель избирательной комиссии региона Сергей Юсов.

По данным избирательной комиссии Ростовской области, явка на 15:00 мск составила 29,09%. "За честностью избирательного процесса следят почти 15,5 тыс. наблюдателей. Также в регионе работают 12 представителей миссии международного наблюдения ОБСЕ и пять наблюдателей от межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ", - сказали в избиркоме.

Доступные выборы

Чтобы обеспечить доступ на избирательные участки маломобильным гражданам в Краснодарском крае представители краевой власти и избиркома провели обследование всех 2747 избирательных участков. Как пояснили в крайизбиркоме, главной задачей было сделать все участки по-настоящему доступными: оборудовать пандусами, поручнями, перилами.

«Там, где не было возможности установить пандусы и перила - некоторые участки находятся в помещениях на вторых- третьих этажах, - установлены кнопки вызова. Подготовленные волонтеры помогают людям с ограниченными возможностями проголосовать на своем участке», - сообщили в краевом избиркоме. На 15:00 явка жителей региона на выборы составила 31,21%.

Не везде обошлось без жалоб

На 15:00 в избирательную комиссию Астраханской области поступило девять письменных жалоб.

Они, в основном, связаны с нарушением порядка голосования и с незаконной агитацией. Одну из жалоб проверяет прокуратура. При этом, как подчеркивают в избиркоме, грубых нарушений, которые могли бы повлиять на ход выборов в регионе, не зарегистрировано.

Как сообщила корр. ТАСС представитель Волгоградского облизбиркома Любовь Бирюкова, "на данный момент в избирком в письменном виде поступило десять жалоб - все они от кандидатов. Ни по одной жалобе облизбирком нарушений не выявил".

В Адыгее избирательная комиссия рассмотрела четыре жалобы, в которых содержались просьбы «улучшить условия для более эффективной работы наблюдателей». «Все они были удовлетворены. Наша задача - разрешать конфликты на правовой основе, предупреждая нарушения. На этот час их не зарегистрировано. Выборы проходят в спокойной обстановке", - сказал корр. ТАСС омбудсмен по Адыгее Анатолий Осокин.