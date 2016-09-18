Явка на закрытых участках в ходе выборов в Госдуму в Москве на 15:00 достигла 72%

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Явка на закрытых избирательных участках в Москве - СИЗО, больницах, - на выборах в Госдуму составила на 15:00 мск 72%. Об этом в воскресенье сообщил председатель Московской городской избирательной комиссии (Мосгоризбиркома) Валентин Горбунов.

"На 15:00 мск явка на закрытых участках составила 72%", - сказал Горбунов. Он напомнил, что средняя явка по Москве на этот период достигла почти 20%. К медикам никто из голосующих пока не обращался.

Всего, по данным Мосгоризбиркома, в списках избирателей, голосующих в СИЗО и медучреждениях, зарегистрированы 30 118 человек. Они голосуют на 84 участках, восемь из которых организованы в СИЗО, 59 - в стационарах общего профиля и 17 - в стационарах со специализированными охранными предприятиями (наркологические, психиатрические стационары и др).

18 сентября, в единый день голосования, в России проводятся выборы депутатов Государственной думы 7-го созыва. Впервые после долгого перерыва они проходят по смешанной системе: половина депутатов (225 человек) избирается по партийным спискам, половина - по одномандатным округам.