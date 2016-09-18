ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 18 сентября. /ТАСС/. Иностранные наблюдатели отмечают высокую организацию выборов на Северо-Западе, высокую явку и внимательное отношение к пожилым. Об этом сообщил в воскресенье журналистам в Калининграде представитель миссии СНГ Василий Горбатенко.

"Я работаю уже здесь около недели, в составе членов избирательной комиссии посетил нефтяную платформу Д-6 (в Балтийском море), сегодня я по своему выбору посетил 23 участка для голосования. Могу отметить, что признаков нарушения российского законодательства мною выявлено не было", - сказал он, добавив, что в Калининградской области работают шесть наблюдателей миссии СНГ.

Горбатенко отметил высокую явку на избирательные участки, а также внимательное отношение к пожилым людям и инвалидам со стороны волонтеров. Также представитель миссии СНГ отметил содействие в работе наблюдателям со стороны членов избирательных комиссий.

По словам Николая Цветкова, председателя избиркома Псковской области, где впервые принимают международных наблюдателей от СНГ и ОБСЕ, они также подтверждают высокую степень организации выборного процесса. Такого же мнения придерживаются представители политических партий кандидатов, участвующих в выборах, подчеркнул он.

На Валааме по открепительным голосуют туристы

Явка на выборах в Карелии на 18:00 мск составила 31,76%, проголосовали 170 618 человек. Здесь активно голосуют туристы по открепительным удостоверениям, сообщил ТАСС председатель территориальной избирательной комиссии города Сортавала Валерий Денисов.

"Очень высокий процент туристов с открепительными талонами, которые приехали на Валаам, в Сортавалу, в Рускеалу. Они приехали в Сортавальский район на теплоходах и автобусах", - сказал собеседник агентства, не уточнив число проголосовавших путешественников.

Волонтеры добровольного студенческого педагогического отряда на избирательных участках в Архангельске играют, рисуют и лепят с малышами, пока родители тех голосуют. Они также помогают пожилым людям в помещениях для голосования, передает корреспондент ТАСС.

По данным на 18:00 мск в Архангельской области на выборах депутатов Госдумы проголосовали 31,73% избирателей, включенных в списки. В Ненецком автономном округе, по данным окризбиркома, на этот час правом голоса воспользовались 40,66% избирателей.

Специфика местности

На железнодорожном вокзале Петрозаводска, где расположен временный избирательный участок для голосующих по открепительным удостоверениям, к 19:00 мск проголосовал один человек, сообщили ТАСС в территориальной комиссии №2. Это пассажир, жительница поселка Сосновец Беломорского района Карелии. За ходом выборов следит один наблюдатель, участок закроется в 20:00 мск, ожидается, число проголосовавших к этому времени увеличится.

Ожидают роста явки и в Псковской области, где в облизбирком уже начался подвоз бюллетеней от граждан, проголосовавших на дому. Здесь пояснили, что всего в регионе 8200 населенных пунктов, причем в сельской местности среднее минимальное расстояние между деревнями - 14 км. Поэтому члены избиркома с переносными урнами с самого утра объезжают избирателей, изъявивших желание проголосовать. К этому часу политические предпочтения выразили около 36% псковичей.

100% явка отмечена в центральной городской больнице Инты, это рекорд для Коми, рассказали в республиканском избиркоме. В целом же за два часа до закрытия участков явка составила 35,88%, проголосовали 247 тыс. 560 избирателей.

Нарушения и курьезы

Серьезных нарушений на выборах в Новгородской области не зарегистрировано, рассказала корреспонденту ТАСС зампред регионального избиркома Татьяна Лебедева. На контрольное время - 18:00 мск - на выборы пришли 34,73% граждан, обладающих избирательным правом. До участков дошли 176 546 избирателей. Спокойно прошла основная часть единого дня голосования и в Мурманской области.

По словам председателя регионального избиркома Дениса Зайцева, на территории Вологодской области зафиксированы шесть жалоб, из которых пять не подтвердились. "Одно нарушение было пресечено членами избирательной комиссии: в кабинку зашли двое граждан, члены избиркома попросили одного из них выйти, но один из кандидатов все равно написал жалобу".

В Калининградской области, по данным облизбиркома, чаще всего жаловались на очереди и нехватку информационных плакатов, а на некоторых участках в связи с высокой активностью избирателей - избирательных бюллетеней. Все проблемы оперативно решены.

Как отметили в избирательной комиссии Псковской области, представители одной из политических партий пожаловались на то, что персоналу одного из психоневрологических интернатов якобы дали задание проголосовать "как надо", а для того, чтобы фальсификацию нельзя было распознать, выдали медикам парики. Эта информация не подтвердилась членами местной территориальной комиссии.