Новый глава Северной Осетии принял отставку правительства

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ВЛАДИКАВКАЗ, 18 сентября. /ТАСС/. Избранный главой Северной Осетии Вячеслав Битаров принял отставку правительства республики.
Об этом сообщается на сайте главы и правительства региона.
"Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров принял отставку правительства. Оно сложило свои полномочия перед вновь назначенным главой РСО-Алания", - говорится в сообщении.
В соответствии с законом, нынешний кабинет министров продолжит исполнять обязанности до формирования нового состава.
Как сообщал ранее ТАСС, новый состав правительства Северной Осетии будет сформирован в ближайшее время.