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Новый глава Северной Осетии принял отставку правительства

Политика
18 сентября, 21:39 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 18, сентября. /ТАСС
В результате прошедших выборов республику возглавил Вячеслав Битаров
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ВЛАДИКАВКАЗ, 18 сентября. /ТАСС/. Избранный главой Северной Осетии Вячеслав Битаров принял отставку правительства республики.

Об этом сообщается на сайте главы и правительства региона.

"Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров принял отставку правительства. Оно сложило свои полномочия перед вновь назначенным главой РСО-Алания", - говорится в сообщении.

В соответствии с законом, нынешний кабинет министров продолжит исполнять обязанности до формирования нового состава.

Как сообщал ранее ТАСС, новый состав правительства Северной Осетии будет сформирован в ближайшее время.

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