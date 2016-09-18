Новый глава Северной Осетии принял отставку правительства

ВЛАДИКАВКАЗ, 18 сентября. /ТАСС/. Избранный главой Северной Осетии Вячеслав Битаров принял отставку правительства республики.

Об этом сообщается на сайте главы и правительства региона.

"Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров принял отставку правительства. Оно сложило свои полномочия перед вновь назначенным главой РСО-Алания", - говорится в сообщении.

В соответствии с законом, нынешний кабинет министров продолжит исполнять обязанности до формирования нового состава.

Как сообщал ранее ТАСС, новый состав правительства Северной Осетии будет сформирован в ближайшее время.