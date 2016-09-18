Путин и Медведев довольны результатами "Единой России"

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и председатель правительства Дмитрий Медведев довольны результатами партии "Единая Россия" на выборах в Госдуму. Об этом они заявили в избирательном штабе партии.

Президент отметил, что граждане России стали взрослее в политическом плане, о чем свидетельствует высокая явка на выборах.

"Действительно, люди проявили гражданскую позицию, - констатировал глава государства. - Она заключается и в явке (она не самая большая из того, что мы видели в предыдущей избирательной кампании, но она высокая)".

"Для "Единой России", так же как и для любой партии, важен результат. Результат хороший", - считает он. Путин подчеркнул, что вопреки мнению скептиков эта политическая сила работает по возможности максимально эффективно.

"Можно с уверенностью уже заявить, что партия добилась очень хорошего результата: победила, - сказал Путин. - Трудно, тяжело, а люди за "Единую Россию" проголосовали". "Люди видят, что представители "Единой России", ведущей политической силы, реально стараются для людей, может быть, не всегда все получается, но работают искренне и работают настолько эффективно, насколько это возможно", - считает он. По мнению главы государства, итоги выборов говорят, что в непростой ситуации в стране избиратели хотят стабильности политической системы.

"Ситуация непростая, люди это чувствуют и хотят, чтобы в обществе, политической системе была стабильность", - сказал Путин.

Медведев: "Единая Россия" будет иметь большинство в Думе

По мнению Дмитрия Медведева, полученные итоги голосования свидетельствуют о поддержке большинством россиян "Единой России", что "дает возможность (партии) работать на благо своей страны".

Председатель партии сердечно поблагодарил активистов и волонтеров за их работу. "Вы большие молодцы, без вас мы бы не победили! А мы победили!" - под аплодисменты собравших сказал Медведев. Он отметил, что только что опубликованные результаты экзитполов свидетельствуют о победе "Единой России".

"Результат хороший, наша партия будет иметь абсолютное большинство, ну а какое это большинство, будет определено в результате подсчета голосов", - сказал Медведев.

Председатель правительства подчеркнул, что выборы - это очень важное дело для государства. "Пользуясь этой возможностью, хотел бы поблагодарить всех граждан нашей страны, которые пришли сегодня на избирательные участки, проявили свою гражданскую позицию и проголосовали, причем значительная часть из них проголосовала за "Единую Россию". Можно смело сказать: наша партия победила", - подчеркнул Медведев.

Глава кабмина назвал приятным, что на подведении итогов избирательной кампании в штабе "Единой России" находится и основатель партии, президент РФ Владимир Путин. "Владимир Владимирович, спасибо, что Вы сегодня тоже с нами", - обратился премьер к главе государства.

Медведев поблагодарил также всех однопартийцев и доверенных лиц, а также всех граждан "за вот этот особый день и за их гражданскую позицию".

Данные ЦИК

Согласно информационному табло в ЦИК, после обработки 8,04% итоговых протоколов "Единая Россия" набирает 45,09% голосов, ЛДПР - 17,88%, КПРФ - 16,97%, "Справедливая Россия" - 6,28%. На пятом месте - "Коммунисты России" с 2,88% голосов. Далее следует Российская партия пенсионеров за справедливость с 2,16%, "Родина" - 1,46%, "Яблоко" - 1,37%, Партия роста - 1,09%, "Зеленые", - 0,81%,"Патриоты России" - 0,71%, "Парнас" - 0,69%, "Гражданская платформа" - 0,30%. Последнее место на данный момент занимает "Гражданская сила" - 0,14%.

Выборы в Госдуму проходили по смешанной системе: 225 депутатов избирались по партийным спискам, 225 - по одномандатным округам. Кроме того, 18 сентября состоялись выборы заксобраний в 39 регионах страны, в семи субъектах прошли прямые выборы высших должностных лиц, также были проведены около пяти тысяч муниципальных кампаний. В общей сложности замещаются порядка 38 тысяч мандатов, в кампаниях всех уровней участвовали более 103 тысяч кандидатов.