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Справоросс Тумусов лидирует в одномандатном округе в Якутии

Политика
18 сентября, 21:53 UTC+3
Вторым идет Олег Тарасов от партии "Родина"
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Справоросс Федот Тумусов лидирует в 24 одномандатном округе в Якутии с результатом 41,12 % после обработки 77,07 % протоколов избирательных комиссий в округе.

Вторым идет Олег Тарасов от партии "Родина" - 18,86 %, третьим - кандидат от КПРФ Петр Аммосов - 14,88 %.

Выборы-2016. Предварительные итоги.Видеотрансляция

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