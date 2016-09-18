ЦИК: Онищенко лидирует на выборах в Госдуму по Тушинскому одномандатному округу в Москве

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Помощник председателя правительства, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко лидирует с 26,41 % на выборах в Госдуму по Тушинскому одномандатному округу в Москве по итогам обработки 0,83 % итоговых протоколов участковых комиссий. Результаты голосования выводятся на информационное табло в ЦИК РФ.

Второе место пока занимает кандидат от "Родины" Игорь Коротченко (22,82 %). Депутат Госдумы Дмитрий Гудков, выдвинутый "Яблоком", - на третьем месте с 15,72 %.