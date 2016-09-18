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Памфилова: выборы в Госдуму прошли легитимно

Политика
18 сентября, 21:53 UTC+3
Об этом глава ЦИК заявила в эфире Первого канала
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Глава ЦИК Элла Памфилова считает, что выборы в Государственную думу прошли легитимно. Об этом она заявила в эфире Первого канала.

"Уже есть полная уверенность, что выборы проходят вполне легитимно. Мы многое для этого сделали", - подчеркнула она.

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