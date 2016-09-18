"Гражданский контроль" получил более 500 жалоб на возможные нарушения в день голосования

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Ассоциация по защите избирательных прав "Гражданский контроль" получила к настоящему моменту более 500 обращений по поводу возможных нарушений на избирательных участках в день голосования. Об этом заявил ТАСС сопредседатель ассоциации, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод.

"В течение дня на горячую линию ассоциации поступило 1248 обращений, из которых 739 являлись просьбами о консультациях, 509 были о возможных фактах нарушений на избирательных участках", - сказал Брод.

Он уточнил, что большинство звонков поступило из Москвы (около 45%), Московской (15%) и Ленинградской (10%) областей. Основные жалобы касались случаев агитации во время голосования со стороны партий и кандидатов-одномандатников.

Брод также обратил внимание на то, что многие кандидаты вели активную агитацию граждан в социальных сетях. При этом он подчеркнул, что "на сегодняшний день нет правовой нормы, касающейся агитации в соцсетях во время голосования". "Поэтому я считаю, что это должно стать одним из вопросов ЦИК и новой Госдумы при совершенствовании избирательного законодательства", - подчеркнул он.

В то же время Брод отметил, что "эти выборы отмечены заметным снижением административного ресурса". "В этом я вижу заслугу Центризбиркома, который заявил высокие стандарты избирательной кампании и уделял данному вопросу значительное внимание", - добавил сопредседатель "Гражданского контроля".

Выборы в Госдуму проходили по смешанной системе: 225 депутатов избирались по партийным спискам, 225 - по одномандатным округам. Кроме того, 18 сентября состоялись выборы заксобраний в 39 регионах страны, в семи субъектах прошли прямые выборы высших должностных лиц, также были проведены около пяти тысяч муниципальных кампаний. В общей сложности замещаются порядка 38 тысяч мандатов, в кампаниях всех уровней участвовали более 103 тысяч кандидатов.

Госдума современной России. Спецпроект ТАСС